Outubro Rosa: atendimentos nas Carretas de Mamografia crescem 33% em SP

O Estado de São Paulo registrou um aumento de 33% no número de exames feitos pelas Carretas da Mamografia, disponibilizadas pelo programa Mulheres de Peito, da Secretaria de Estado da Saúde (SES), em comparação com o ano passado. Em 2024, o projeto ampliou a cobertura do atendimento para 17 regiões, passando de duas para três carretas.

De janeiro a setembro do ano passado, foram realizados 19.255 exames, atingindo 37 municípios. Já em 2024, no mesmo período, foram realizados 25.572 exames, atingindo 54 municípios. O objetivo é incentivar as mulheres a realizarem o procedimento, possibilitando o diagnóstico e o tratamento do câncer de mama.

A iniciativa do Governo de São Paulo oferece mamografia gratuita para as pacientes com idade entre 50 e 69 anos apenas com a apresentação do RG e cartão do SUS (Sistema Único de Saúde). As mulheres entre 35 e 49 anos e acima de 70 anos, podem fazer o exame mediante apresentação do RG, cartão do SUS e pedido médico.

Neste Outubro Rosa, mês de conscientização sobre o câncer de mama, o Governo de São Paulo reforça a importância da realização de exames e do cuidado com a saúde da mulher.

Como funcionam as Carretas da Mamografia

Três carretas itinerantes percorrem todo o território paulista. O funcionamento do serviço é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, com atendimento de até 50 senhas. Aos sábados, das 8h às 12h, são atendidas até 25 senhas, com distribuição por demanda espontânea e por ordem de chegada. Em caso de alterações no exame, as pacientes são encaminhadas a um serviço de referência do SUS para a realização de análises complementares ou tratamento.

A população pode ter acesso ao itinerário das carretas da mamografia pelo aplicativo e site do Poupatempo disponíveis para Android e IOS.

Mulheres de Peito

As mulheres paulistas, com idades entre 50 e 69 anos, também podem marcar seus exames de mamografia sem necessidade de pedido médico e de forma gratuita pelo SUS (Sistema Único de Saúde).

Para realizar o agendamento do exame, basta ligar para o número 0800 779 0000. A consulta é marcada via Sistema Informatizado de Regulação do Estado de São Paulo.

SP Por Todas

SP Por Todas é um movimento promovido pelo Governo do Estado de São Paulo para ampliar a visibilidade das políticas públicas para mulheres, bem como a rede de proteção, acolhimento e autonomia profissional e financeira que viabiliza serviços exclusivos para elas.

Essas frentes estão nos pilares da gestão e incluem novas soluções lançadas em março de 2024. Um dos destaques é o auxílio-aluguel de R$ 500 para vítimas de violência doméstica. Também houve ampliação do monitoramento permanente de agressores com uso de tornozeleiras; o lançamento do aplicativo SPMulher Segura, que conecta a polícia de forma direta e ágil caso o agressor se aproxime; e a criação de novas salas da Delegacia da Defesa da Mulher 24 horas.

O Governo do Estado ampliou linhas de crédito para elas e ampliou a entrega das Casas da Mulher Paulista, que oferecem serviços de apoio psicológico e capacitação profissional. A gestão paulista ainda implementou o protocolo Não Se Cale para acolhimento imediato e combate à importunação sexual em bares, restaurantes, casas de show e similares, formando equipes em um curso online oferecido gratuitamente aos profissionais do setor.