Município Agro – Ranking Paulista 2024 destina R$ 5 milhões para municípios paulistas

Nesta quinta-feira, (12/12), aconteceu no Palácio dos Bandeirantes, a premiação do Município Agro – Ranking Paulista Ciclo 2023/2024, durante o evento SP Agro, com a presença do secretário de Agricultura e Abastecimento, Guilherme Piai.

A premiação é de R$5 milhões no total e para oferecer isonomia à disputa, a Secretaria de Agricultura e Abastecimento de SP estabeleceu novas diretrizes para o ciclo 2023/24, que foi a criação de três categorias: o Grupo 1 municípios com os maiores PIBs do estado de R$3 bilhões a R$90 bilhões, o Grupo 2 com PIB de R$500 milhões a R$3 bilhões e o Grupo 3, menores que possuem PIB de R$30 milhões a R$500 milhões.

A premiação neste ano disponibilizou repasse de R$600 mil aos três vencedores, com o prêmio de R$200 mil para cada. Os segundos colocados receberam um total de R$450 mil, sendo R$150 mil para cada e os terceiros receberam um total de R$ 300 mil, sendo R$100 mil para cada município.

Grupo 1 – PIB de R$3 bilhões a R$90 bilhões

1° Lugar – Limeira

2° Lugar – Mogi Mirim

3° Lugar – Jundiaí

Grupo 2 – PIB R$500 milhões a R$3 bilhões

1° Lugar – Valparaíso

2° Lugar – Capão Bonito

3° Lugar – Garça

Grupo 3 – R$30 milhões a R$500 milhões

1° Lugar – São Bento do Sapucaí

2° Lugar – São João do Pau d’Alho

3° Lugar – Campos Novos Paulista

O objetivo dos repasses é incentivar investimentos no agro paulista e os recursos obtidos, por meio do Município Agro, são normalmente revertidos para o próprio setor. “Seguiremos premiando as prefeituras com conceito de segurança alimentar, de sustentabilidade e de ESG. Esse programa só vai crescer. Seguiremos ao lado das prefeituras no próximo ano”, comemorou Guilherme Piai.

Neste ciclo, 251 municípios participaram da disputa, sendo 117 ranqueados e certificados pelas boas práticas e promoção da agricultura paulista. Eles foram avaliados de acordo com critérios técnicos, onde mais de 60% da pontuação é decorrente de atividades de gestão, deliberados pelo Grupo de Trabalho responsável pelo projeto, no âmbito do desenvolvimento e da implantação de ações para o agronegócio.

“A parceria entre município e Estado hoje está cada vez mais fortalecida, e é necessária para o desenvolvimento de todas as atividades e todas as ações que acontecem em âmbito municipal e regional”, reforça Fabiana Gouvea, diretora técnica da Coordenadoria de Assistência Técnica Integral (CATI) Regional Jaboticabal e coordenadora técnica do programa.

Até o último ciclo, apenas um município recebia a quantia máxima da premiação, o que limitava a oportunidade de mais de uma cidade ser contemplada com maior valor de premiação.

Durante o evento, também houve o anúncio do pacote de R$340 milhões para o agro paulista. Entre as ações, estão a linha de crédito para irrigação pelo Programa Irriga + SP, parceria entre a Secretaria de Agricultura e Abastecimento e a Desenvolve SP, a premiação do “Município Agro – Ranking Paulista” para 117 municípios e a entrega histórica do Cadastro Ambiental Rural (CAR) de número 100 mil.

Outro importante anúncio foi o valor do Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais (Fiagro). Esses recursos serão destinados a investimentos em infraestrutura logística do agronegócio do Estado de São Paulo. Por meio deste FIDC Agro, o governo se utilizará da moderna estrutura de investimentos do mercado de capitais.

O setor da citricultura paulista também foi destaque no evento com o anúncio do Centro de Pesquisa Aplicada em Inovação e Sustentabilidade, uma parceria entre Fundecitrus, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) e a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq/USP).

O Programa

Criado pelo Decreto Estadual nº 64.467/2019 e regimentado pela Resolução SAA nº 15/2022, o Programa Município Agro – Ranking Paulista estimula as prefeituras a implementarem e desenvolver agendas estratégicas estaduais a fim de fortalecer as gestões locais, melhorar produtividade e sustentabilidade do agronegócio de São Paulo e a investir em ações para melhorar as condições de vida das pessoas na área rural.