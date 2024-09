Governo de SP tem maior operação aérea da história no combate aos incêndios

O Governo de SP realiza neste sábado (14) a maior operação aérea da história para o combate aos incêndios em diversas regiões do estado. A mobilização conta com 20 aeronaves, ou seja 100% do efetivo, no enfrentamento de focos ativos em 13 municípios do estado. O governador Tarcísio de Freitas esteve no início da tarde no Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) parta acompanhar o trabalho no Gabinete de Crise, instalado para monitorar e coordenar as ações de prevenção e combate às chamas.

“As equipes do Governo do Estado estão reunidas, monitorando a situação em tempo real e atuando em conjunto com a iniciativa privadas e os efetivos municipais para o enfrentamento dos incêndios em São Paulo. São mais de 15 mil pessoas e 2 mil veículos trabalhando de forma simultânea em diversas regiões”, destacou o governador Tarcísio de Freitas.

Nesta sexta-feira (13), o governador autorizou a abertura de 13,5 mil vagas na Dejem (Diária Especial por Jornada Extraordinária de Trabalho Policial Militar) para integrantes do Corpo de Bombeiros atuarem no combate aos focos de incêndio em todo o Estado. O objetivo é aumentar o efetivo para monitoramento e controle de queimadas, permitindo que bombeiros trabalhem durante as folgas recebendo uma remuneração adicional.

Também foi liberado a abertura de um crédito suplementar de R$ 10 milhões à Defesa Civil para reforçar as ações de combate aos incêndios florestais no estado.

Toda a situação é acompanhada de forma permanente pela Operação São Paulo Sem Fogo e pelo Gabinete de Crise, instalado no final de agosto com o agravamento dos incêndios no interior, reunindo profissionais da Defesa Civil do Estado e das secretarias da Segurança Pública (SSP), Agricultura e Abastecimento (SAA) e de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil).