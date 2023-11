Ginásio Poliesportivo de São Bernardo será sede pela 1ª vez do Cheerfest

A cidade de São Bernardo irá entrar pela primeira vez na rota da febre Cheerfest, considerado o maior torneio da modalidade esportiva de líder de torcida do Brasil. Serão mais de 130 equipes participantes no campeonato, de vários Estados. A edição deste ano da competição vai ocorrer neste sábado (02/12) e domingo (03/12), a partir das 8h, nas dependências do Ginásio Poliesportivo Adib Moysés Dib (Avenida Kennedy, 1.155, Parque Anchieta), graças à estrutura e capacidade do local para abrigar grandes eventos.

Será a 11ª edição do torneio, com registros anuais de avanço da atividade no País e sucesso, principalmente, entre o público teen. Com apoio da Prefeitura, o evento de cheerleading permitirá a participação de crianças e jovens a partir dos 6 anos, dividido por categorias. O Comitê Olímpico Internacional (COI), reconheceu, em 2016, o cheerleading como um esporte, passo inicial para que a modalidade possa compor os Jogos Olímpicos.

“Um evento enorme que São Bernardo, mais uma vez, será palco por conta de sua infraestrutura, o nosso Ginásio Poliesportivo é referência na América Latina. É torneio que já possui credenciais. O cheerleading tem expandido muito no País, especialmente depois do reconhecimento do COI como uma modalidade esportiva. Isso despertou a atenção, e importante por inserir o esporte e a atividade física em destaque para a juventude”, sustentou o secretário de Esportes e Lazer de São Bernardo, Alex Mognon.

Nas Olimpíadas de 2028, que serão sediadas em Los Angeles, nos Estados Unidos, há a expectativa de que o cheer, como é popularmente conhecido, se torne um esporte olímpico. Apesar desta previsão, existem outras modalidades também na disputa, como críquete, lacrosse e flag football, concorrentes na fila pelo anúncio sobre qual será o próximo escolhido para integrar a grade de modalidades do evento.

O Cheerfest em São Bernardo contará com premiação, desde troféus a medalhas. Em franco crescimento em âmbito nacional, a modalidade, ligada à animação de torcida, trabalha flexibilidade, força, agilidade e ritmo dos atletas, historicamente tradicional nas escolas e universidades norte-americanas, colocando sob avaliação técnica a criatividade e performance das equipes.

INGRESSO – A entrada para espectadores e atletas é de 1kg de alimento não-perecível. Toda arrecadação do evento será doada para entidades filantrópicas da cidade.