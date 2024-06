Fest Farm: Arraiá do Shopping Metrópole terá quatro dias de diversão

O Shopping Metrópole anuncia que realizará a Fest Farm, a festa julina do empreendimento, que acontecerá de 11 a 14 de julho, das 12h às 21h, no estacionamento externo, saída do Paço. O evento, gratuito, oferecerá aos visitantes opções variadas de gastronomia, atrações musicais e entretenimento, garantindo diversão para toda a família. Os pets também são bem-vindos!

A Fest Farm contará com uma seleção de comidas e bebidas diversa, que promete agradar todos os gostos. A gastronomia será oferecida por Macaxeira, Cervejaria Madalena, Grand Cru, Costelaria Berlin, Rota do Acarajé, Regiane Canuto, Ai Ai Cozinha Asiática, Nanica. Ana Maria é patrocinadora do evento.

E é claro que a música não ficaria de fora dessa grande festa! O evento terá shows ao vivo diariamente. No dia 11 de julho, as apresentações começam com Eduardo Camacho às 12h30, seguido pelo Trio Beijo de Moça às 15h30 e, encerrando o dia, Country Stories às 18h30. No dia 12, o palco será ocupado por Will Miguel às 12h30, Trio Malaquias às 15h30 e Zona Western às 18h30. Já no dia 13, Banda Texas Hammer inicia a música às 12h30, Will Miguel se apresentará às 15h30 e Os Ponta de Lança fecham o dia às 18h30. No último dia de festa, 14 de julho, o público poderá curtir Eduardo Camacho às 12h30, Murillus Augustus às 15h30 e Trio Malaquias às 18h30.

Além das atrações musicais e gastronômicas, a Fest Farm oferecerá entretenimento para toda a família. Um inflável gigante em forma de fazendinha e um touro mecânico proporcionarão momentos de diversão para todas as idades.

“Este ano, o Shopping Metrópole realizará a primeira edição da Fest Farm. Planejamos o evento para reunir as famílias e amigos em um momento especial, além de proporcionar experiências inesquecíveis. Estamos muito felizes em oferecer uma programação variada e cheia de atrações, com a finalidade de atender aos gostos de todos os nossos visitantes”, conta Valéria de Biasi, superintendente do Shopping Metrópole.

O Shopping Metrópole convida a todos para participar dessa grande celebração e aproveitar quatro dias de muita diversão, música boa e gastronomia de qualidade.

SERVIÇO

Fest Farm – Shopping Metrópole

Período: de 11 a 14 de julho, das 12h às 21h

Local: estacionamento externo, saída do Paço

Endereço: Praça Samuel Sabatini, 200, Centro, São Bernardo do Campo (SP). SAC: (11) 3166-5251

Entrada Gratuita

Evento pet friendly