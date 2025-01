Férias de Verão: explore os museus de São Paulo a partir dos trens e metrôs

O período de férias é o momento ideal para aproveitar os pontos culturais de São Paulo com tranquilidade e o transporte público, que também fica menos movimentado, torna o deslocamento pela cidade mais rápido, econômico e confortável.

1- Estações Júlio Prestes e Luz (Linha 4-Amarela e 8-Diamante) – O Complexo Cultural Júlio Prestes, formado pela Estação Pina e pelo Memorial da Resistência e conectado com a Sala São Paulo e a São Paulo Escola de Dança, se beneficia de fácil acesso com a linha de trens da e metrô, tanto pela estação Júlio Prestes quanto pela Estação da Luz, que tem saída direto para o estacionamento do complexo pela passagem João Carlos Martins.

A Pina Estação ocupa o prédio do antigo Armazém Central da Estrada de Ferro Sorocabana, um amplo edifício construído em 1914 por Ramos de Azevedo e que foi também sede do Departamento de Ordem Política e Social (DEOPS) entre 1942 e 1983. Em 2004 o edifício foi totalmente reformado para receber parte do programa de exposições temporárias e escritórios da Pinacoteca de São Paulo.

Instalado no no prédio da Estação da Luz, está o Museu da Língua Portuguesa, espaço que proporciona uma viagem sensorial e subjetiva pela língua portuguesa, com a gratuidade aos sábados promovida pela CCR.

Logo ao lado está a Pinacoteca de São Paulo, que encerra 2024 com uma campanha especial para dar início à celebração de seus 120 anos. Clientes das linhas 4-Amarela e 5-Lilás de metrô poderão resgatar ingressos gratuitos por meio dos painéis digitais instalados nas estações. A ação é fruto de uma parceria com o Instituto CCR (ICCR), que apoia a divulgação das exposições em cartaz no museu.

E à distância de um curta caminhada, está o Museu de Arte Sacra, com objetos religiosos e esculturas de grande valor histórico, ocupando a ala esquerda do Mosteiro de Nossa Senhora da Imaculada Conceição da Luz e a antiga Casa do Capelão onde está exposto o acervo de presépios do museu. Outra atração próxima é o Museu da Energia de São Paulo, que destaca a história e as inovações tecnológicas relacionadas à energia no Brasil.

2- Estação Butantã e Cidade Universitária (Linha 4-Amarela e 9-Esmeralda)

A região do Butantã abriga diversos museus voltados à ciência, cultura e educação, muitos vinculados à Universidade de São Paulo (USP). São destaques o tradicional Instituto Butantan, o Museu de Anatomia Humana Professor Alfonso Bovero, que excepcionalmente durante os meses de janeiro e fevereiro estará aberto para visitação sem a necessidade de agendamento.

Outras exposições sobre diferentes temas estão localizada no campus da universidade como a Coleção de Artes Visuais do Instituto de Estudos Brasileiros da USP, Herbário da Universidade de São Paulo, Museu da Educação e do Brinquedo, Museu da Tolerância da Universidade de São Paulo, Museu de Anatomia Veterinária Professor Doutor Plínio Pinto e Silva, Museu de Ciências da Universidade de São Paulo, Museu de Geociências da USP, Museu Oceanográfico do Instituto Oceanográfico da USP e Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo (MAE-USP).

3. Estação Faria Lima (Linha 4-Amarela)

No eixo financeiro da cidade está o Instituto Tomie Ohtake, homenageando a importante artista Nipo-Brasileira, um espaço cultural de destaque, dedicado à promoção das artes plásticas, arquitetura e design contemporâneo. Suas exposições incluem obras de renomados artistas nacionais e internacionais, com foco em movimentos modernos e contemporâneos. Além disso, o instituto realiza oficinas, palestras e eventos educativos que buscam democratizar o acesso à cultura e inspirar novos talentos. Sua arquitetura marcante é um atrativo por si só, com formas curvas e dinâmicas que homenageiam a artista que dá nome ao espaço.

Em uma breve caminhada, na Av. Pedroso de Morais, o Museu A CASA do Objeto Brasileiro se dedica a preservar e divulgar o design brasileiro, com ênfase em objetos artesanais e industriais que retratam a riqueza cultural do país. O acervo inclui móveis, utensílios e peças de decoração, além de exposições temporárias que abordam temas como sustentabilidade e tradições regionais. Com uma programação variada de cursos e palestras, o espaço também funciona como um centro de reflexão sobre o impacto do design no cotidiano e no desenvolvimento social.

4. Estação Santa Cruz (Linha 5-Lilás)

Na zona sul de São Paulo se escondem importantes centros históricos e culturais da cidade, como a Casa Modernista – Museu da Cidade de São Paulo. Reconhecida como um marco da arquitetura modernista no Brasil, esta casa é um exemplo da transição para uma estética funcionalista. Projetada por Gregori Warchavchik, oferece exposições que exploram a história e a influência do modernismo nas artes e na arquitetura brasileiras. O local inclui ainda um jardim projetado por Mina Klabin, que complementa a experiência cultural com elementos paisagísticos inovadores para sua época. Bem próximo, está o Museu Lasar Segall, Este museu biográfico homenageia Lasar Segall, artista modernista de origem lituana que se destacou na pintura e escultura no Brasil. Além de suas obras, a casa onde morou abriga uma biblioteca especializada em artes e literatura, além de cursos e oficinas que visam perpetuar o legado cultural deixado pelo artista. A casa onde o museu está instalado era também o ateliê de Segall, conferindo um caráter íntimo à visita.

A criançada também pode gostar de visitar o Centro de Memória do Corpo de Bombeiros. Esse espaço preserva a história do heroísmo e evolução tecnológica do Corpo de Bombeiros de São Paulo. Seu acervo inclui uniformes, equipamentos antigos e documentos históricos, que oferecem um panorama sobre como o serviço se desenvolveu ao longo dos anos. As visitas são uma aula prática de cidadania e respeito aos profissionais que dedicam suas vidas à segurança da população.

5. Estação AACD-Servidor (Linha 5-Lilás)

Entre tantas atrações do Parque Ibirapuera, está o Museu Afro Brasil que é um dos mais importantes na preservação e promoção da cultura afro-brasileira. Seu vasto acervo inclui esculturas, pinturas, fotografias e documentos que abordam temas como a diáspora africana, escravidão, religião, arte e resistência cultural. O espaço também promove debates, oficinas e eventos educativos, sendo um importante ponto de reflexão sobre a contribuição da cultura africana na formação da identidade brasileira.

6. Estação Imperatriz Leopoldina (Linha 8-Diamante)

O Museu do Relógio Professor Dimas de Melo Pimenta é o único em seu gênero no Brasil, é dedicado à história e evolução dos relógios. O acervo conta com centenas de peças, incluindo relógios raros e históricos, desde modelos de bolso do século XIX até exemplares mais modernos. Além de contar a história da medição do tempo, o museu realiza oficinas e palestras que exploram a engenharia e o design desses objetos, sendo um espaço fascinante para entusiastas e curiosos.

7. Estação Palmeiras-Barra Funda (Linha 8-Diamante)

Colado na estação Palmeiras Barra-Funda está o Memorial da América Latina, projetado pelo icônico arquiteto Oscar Niemeyer, o Memorial é um símbolo da integração cultural e social dos povos da América Latina. Com uma programação que inclui exposições de arte, feiras culturais, espetáculos e eventos gastronômicos, o espaço celebra a diversidade e a riqueza das culturas latino-americanas. Suas instalações incluem a famosa escultura da mão com o mapa da América Latina, um marco de resistência e união.

Localizado no Parque da Água Branca, o Museu Geológico Valdemar Lefèvre é uma referência em geologia no Brasil. Seu acervo inclui fósseis, minerais e amostras de rochas, além de painéis interativos que explicam a história geológica do país. É uma excelente opção para famílias e estudantes interessados em ciência e meio ambiente.

Um dos maiores nomes do modernismo brasileiro, Mário de Andrade viveu na região e produziu parte de sua obra onde hoje está localizada a Casa Mário de Andrade, que hoje é um museu literário. O espaço conserva móveis, manuscritos e objetos pessoais do autor, além de sediar palestras e eventos que celebram a literatura e a cultura brasileira.

Ligado à Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, o Museu da Cultura – PUC-SP aborda temas ligados à cultura, arte e sociedade. Suas exposições são projetadas com um olhar acadêmico, promovendo discussões sobre questões contemporâneas e históricas.

Outro lugar que faz sucesso com as crianças o Museu das Invenções é o primeiro museu do gênero na América Latina, ele apresenta invenções criativas e inusitadas, mostrando como a inovação pode transformar a vida cotidiana. Seu acervo inclui protótipos, patentes e invenções curiosas, sendo um espaço educativo e inspirador.