Conheça o poder da arte e cultura preta no Museu Afro Brasil

No Parque Ibirapuera, o Museu Afro Brasil – Emanoel Araújo é destino indispensável para quem busca uma experiência cultural rica e transformadora durante as férias. Com exposições que conectam a celebração de grandes artistas à reflexão sobre a história africana e afro-brasileira, o Museu se firma como um espaço de memória, criatividade e resistência. Nesta temporada, sete mostras estão em cartaz e convidam o público a um mergulho profundo na história preta, na arte e na cultura, oferecendo uma vivência única e inspiradora.

Singular Plural: Rubem Valentim

Este mês é a última oportunidade para visitar a exposição que celebra a obra de Rubem Valentim, um dos maiores representantes da arte preta brasileira. A mostra explora as formas geométricas e os elementos simbólicos que permeiam sua produção, destacando a singularidade de sua contribuição às artes visuais brasileiras. Visitante, aproveite enquanto é tempo.

Entre Linhas: Aurelino dos Santos e Rommulo Vieira Conceição

A exposição, que é localizada no térreo do Museu, abre o espaço para o diálogo com artistas soteropolitanos, enxergando a relação que ambos têm com os espaços físicos e sociais que os cercam. Aurelino dos Santos apresenta a visão urbana de Salvador em 28 pinturas, reordenando o caos urbanístico com cores vibrantes e elementos do cotidiano. Rommulo Vieira Conceição, com duas esculturas, transforma objetos do dia a dia em instalações que desafiam as fronteiras entre o interno e o externo.

Wagner Celestino: Caminhos do Samba

A mostra é uma homenagem à tradição do samba paulistano. Sob a perspectiva do olhar do fotógrafo Wagner Celestino, a exposição apresenta figuras lendárias do samba, como Seu Nenê da Vila Matilde, Xangô da Vila Maria e Carlão do Peruche. Ela está sob a marquise do museu, na área externa, o acervo apresenta as fotografias acompanhadas de biografias dos homenageados.

Uma História do Poder na África

Explorando a diversidade e a complexidade dos reinos e civilizações africanas, esta exposição reserva um mergulho na história do continente africano, destacando suas relações com o poder, a cultura e a resistência. É um convite que leva o visitante à reflexão sobre o impacto e a influência da África na formação da identidade brasileira.

Popular, Populares

Com uma curadoria que busca romper estereótipos e desafiar conceitos tradicionais, esta exposição apresenta uma seleção coletiva de obras de artistas populares. A mostra questiona o que define o “popular” e convida o público a refletir sobre as histórias e memórias presentes nas expressões artísticas de diferentes regiões do Brasil.

Pensar e Repensar, Fazer e Refazer

Comemorando os 20 anos do Museu Afro Brasil, esta exposição celebra as conquistas e os desafios enfrentados pelo Museu ao longo de sua trajetória. Um percurso que convida os visitantes a refletirem sobre o impacto do Museu na preservação e difusão da história e da cultura afro-brasileira.

Serviço – Museu Afro Brasil

Endereço: Parque Ibirapuera, Av. Pedro Álvares Cabral, s/n, portão 10, São Paulo–SP

Funcionamento: terça a domingo, 10h às 17h (permanência até às 18h)

Ingresso: R$15 (meia entrada, R$7,50) / Gratuito às quartas-feiras

Estacionamento: (Parque Ibirapuera)

Acessos para automóveis: Portões 3 e 7