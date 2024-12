Museu Casa Mário de Andrade inaugura dois espaços em janeiro

A Casa Mário de Andrade, museu da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo e gerenciado pela Organização Social Poiesis, inaugura em 18 de janeiro o Jardim das crianças, um espaço arborizado para crianças da primeira infância e seus cuidadores para vivências lúdicas com as artes, além de um painel colaborativo que estimulará os visitantes a usarem toda a expressão artística.

A partir de 18/1, às 11h, no Jardim das crianças, pequenos na primeira infância e seus cuidadores poderão brincar num ambiente arborizado e ter contato com diversas linguagens artísticas de maneira lúdica. E para quem não é mais criança, mas quer um refúgio na cidade desvairada, também pode aproveitar o Jardim de terça a domingo, das 10h às 17h30. Serão disponibilizados trocador, além de ambiente para esquentar mamadeira e refeição para os bebês.

O Jardim das crianças, novo local aberto dentro do museu, foi inspirado nos Parques Infantis criados pela gestão de Mário de Andrade no Departamento de Cultura da Cidade de São Paulo (1935-38), espaços para crianças a partir de três anos que complementavam a educação formal por meio das artes, do esporte, alimentação e até de tratamentos médicos para os filhos e filhas da classe operária de São Paulo da época.

O Jardim das crianças também receberá as atividades do Projeto Quintal, idealizado pelo Núcleo de Ação Educativa da Rede de Museus-Casas de São Paulo, da qual a Casa Mário de Andrade faz parte junto com a Casa Guilherme de Almeida e a Casa das Rosas.

Próximo ao metrô Marechal Deodoro, o museu Casa Mário de Andrade traz mais uma novidade para 2025. O projeto Ateliê do Mário estreia em 18 de janeiro, das 10h às 17h30, onde o público é convidado a contribuir em intervenções artísticas usando a criatividade e estimulando o sentido de coletividade.

Nesta primeira ação, aberta de 18/01 a 28/02, será criado um painel colaborativo com o tema “O Carnaval e a cidade de São Paulo”, localizado na área de convivência, no qual os visitantes poderão manifestar suas sensações, vivências e relação com a festa popular e a cidade de São Paulo. Após a atividade, os participantes podem acessar, por um QR Code, um formulário com os dados de contato, pois após o período da intervenção, o painel será publicado nas redes da Casa Mário de Andrade com o nome dos artistas.

Saboreie um café no museu

No térreo da Casa Mário de Andrade, os frequentadores podem fazer uma pausa durante a visita às exposições, sala de pesquisa e Jardim das Crianças, para saborear alguns dos pratos oferecidos pelo Caffé Ristoro, como o bolo de doce de leite com lascas de amêndoas e as famosas focaccias de tomate (opção vegana) e alcachofra. Já entre as bebidas quentes, os destaques estão para o cappuccino, café expresso e chocolate quente. Vale a pena conhecer.

Serviço:

Programação gratuita

INAUGURAÇÃO DO JARDIM DAS CRIANÇAS

Sábado, 18 de Janeiro, às 11h

Público-alvo: crianças de zero a sete anos, acompanhadas dos cuidadores

PROJETO ATELIÊ DO MÁRIO TRAZ O PAINEL COLABORATIVO “O CARNAVAL E A CIDADE DE SÃO PAULO”

Diariamente, de 18 de janeiro a 28 de fevereiro, das 10h às 17h30

Público-alvo: livre

Local: área de convivência do museu



CAFFÉ RISTORO – UNIDADE CASA MÁRIO DE ANDRADE

Terça a domingo, das 10h às 18h

Funcionamento do museu: terça-feira a domingo, inclusive feriados, das 10h às 17h30 com permanência até às 18h

Endereço: Rua Lopes Chaves, 546 – Barra Funda

Contato: 11 4096-9900 – ramal 9854; ou pelo e-mail disponível no site.

Acessibilidade: rampas de acesso, placas em Braille nas portas, elevador, piso podotátil e banheiros adaptados para pessoas com deficiências.

