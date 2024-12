Resgate de Ingressos Gratuitos para a Pinacoteca é Prorrogado até 31 de Janeiro

Os clientes das linhas 4-Amarela e 5-Lilás de metrô poderão visitar a Pinacoteca de São Paulo gratuitamente até 31 de janeiro. Devido ao sucesso da iniciativa, a campanha que oferece ingressos cortesia foi prorrogada. A ação celebra os 120 anos da Pinacoteca de São Paulo e é realizada em parceria com o Instituto CCR, ViaQuatro e ViaMobilidade – Linhas 5 e 17.



Para obter os ingressos, basta utilizar os painéis digitais disponíveis nas estações das duas linhas, escanear o QR Code exibido e escolher a data desejada. Cada CPF pode resgatar até dois ingressos para visitar os três edifícios da Pinacoteca — Pina Luz, Pina Estação e Pina Contemporânea.



A iniciativa integra a campanha “Pina 120 anos: sempre viva e contemporânea” que tem por objetivo divulgar as exposições em cartaz, reforçando o compromisso da Pinacoteca em se manter relevante e acessível ao público.

Ao integrarmos cultura e arte com a mobilidade urbana, ajudamos a enriquecer o dia a dia das pessoas que utilizam as linhas 4-Amarela e 5-Lilás e reforçamos nosso compromisso em oferecer experiências culturais acessíveis aos nossos passageiros”, pontua Antonio Marcio Barros Silva, diretor das concessionárias ViaQuatro e da ViaMobilidade – Linhas 5 e 17.



A melhor forma de chegar à Pinacoteca é desembarcar na Estação Luz, da Linha 4- Amarela.



Exposições em cartaz:



Pinacoteca Luz:

Caipiras: das derrubadas à saudade

Entre a cabeça e a terra: arte têxtil tradicional africana



Pinacoteca Estação:

A forma do fim: esculturas no acervo da Pinacoteca

Renata Lucas: domingo no parque



Pinacoteca Contemporânea:

Gabriel Massan: Terceiro Mundo – a dimensão descoberta

Era uma vez: visões do céu e da terra

SERVIÇO:

Pinacoteca de São Paulo

Praça da Luz, 2, Luz, São Paulo – SP, 01120-010

Funcionamento:

– De quarta a segunda-feira, das 10h às 18h (entrada permitida até as 17h).

– Às quintas-feiras: horário estendido na Pina Luz até as 20h, com entrada

gratuita a partir das 18h.

– Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada), com acesso aos três

edifícios no dia marcado no ingresso.

– Gratuidade aos sábados.

+++

Sobre a ViaMobilidade – Linhas 5 e 17

A ViaMobilidade é a concessionária responsável pela operação e manutenção das linhas 5-Lilás de metrô e 17-Ouro de monotrilho em São Paulo. A Linha 5-Lilás é composta por 17 estações e atende a zona sul de São Paulo, de Capão Redondo a Chácara Klabin.



Sobre a ViaQuatro

A ViaQuatro é a concessionária responsável pela operação e manutenção da Linha 4-Amarela de metrô de São Paulo e o primeiro contrato de parceria público-privada (PPP) assinado no país. Na América Latina, a Linha 4-Amarela é pioneira no uso do sistema driverless, operação automática sem a presença de condutor dentro do trem, que permite a supervisão permanente de velocidade, conferindo mais segurança e precisão à operação.



Sobre a Pinacoteca de São Paulo

A Pinacoteca de São Paulo é um museu de artes visuais com ênfase na produção brasileira do século XIX até́ a contemporaneidade e em diálogo com as culturas do mundo. Museu de arte mais antigo da cidade, fundado em 1905 pelo Governo do Estado de São Paulo, vem realizando mostras de sua renomada coleção de arte brasileira e exposições temporárias de artistas nacionais e internacionais em seus três edifícios, a Pina Luz, a Pina Estação e a Pina Contemporânea. A Pinacoteca também elabora e apresenta projetos públicos multidisciplinares, além de abrigar um

programa educativo abrangente e inclusivo.