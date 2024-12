Exposições celebram a tradição dos presépios em SP

Para celebrar a importância do Turismo Cultural e Religioso, especialmente nesta época mágica do ano, a Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo (Setur-SP) listou algumas exposições inéditas que homenageiam a tradição dos presépios, um dos símbolos mais queridos do Natal. As mostras, intituladas “Os Presépios Barristas Lusitanos”, “Presépios Brasileiros” e “Bandeiras, Violas e Figueiras: a Natividade no Vale do Paraíba”, estão em cartaz no Museu de Arte Sacra de São Paulo (MAS-SP), e oferecem uma experiência cultural imperdível.

Para cada exposição, uma perspectiva única sobre a concepção e a riqueza cultural envolvida na representação do nascimento de Cristo. Mais do que a cena da Sagrada Família, os presépios expostos encantam ao incorporar elementos característicos de várias culturas e compostos por delicadas miniaturas, caixas ornamentais, lapinhas e figuras que variam em tamanho, com esculturas que chegam a até 50 centímetros de altura. Confira a seleção.

MAS-SP

Entre os tesouros encontrados no Museu de Arte Sacra de São Paulo (MAS-SP), brilha o impressionante Presépio Napolitano, doado por Ciccillo Matarazzo. Com mais de 1.600 peças trazidas da Itália, incluindo 390 figuras humanas, esta obra-prima combina a cena do nascimento de Cristo com cenas do cotidiano de uma vila napolitana do século XVIII. Criado por mestres artesãos conhecidos como figurinai (fabricantes de estatuetas), como Giuseppe Sanmartino, o presépio reúne detalhes ricos: roupas tradicionais, ofícios típicos, alimentos, animais e objetos domésticos que transportam o visitante para uma época e cultura distantes. Aberto ao público desde 1999, o presépio é uma experiência imperdível.

Ainda no Museu, os Presépios Barristas Lusitanos destacam o artesanato em barro da tradição portuguesa, ressaltando a ligação histórica entre o Brasil e Portugal. Outra opção é o Presépios Brasileiros, que celebra a rica diversidade cultural brasileira, fruto das influências indígenas, africanas e europeias, em um espaço acessível e integrado ao cotidiano da cidade. Já a exposição “Bandeiras, Violas e Figueiras: a Natividade no Vale do Paraíba”, realizada em parceria com o Museu do Folclore de São José dos Campos, apresenta o encantador trabalho das figureiras do Vale do Paraíba e os instrumentos típicos das folias de reis, um verdadeiro mergulho nas tradições natalinas do interior paulista. A mostra fica aberta de terça a domingo, das 9h às 17h.

Os ingressos custam a partir de R$ 3,00, meia entrada, e R$ 6,00, a inteira. Aos sábados, a entrada é gratuita para todos os visitantes. O Museu de Arte Sacra está localizado na Avenida Tiradentes, 676, bairro da Luz, São Paulo, Capital.

Memorial da América Latina

Outra atração imperdível está no Memorial da América Latina, zona oeste da capital, está a exposição “Presépios dos Países da América Latina”. Ela apresenta uma seleção encantadora de presépios que refletem as tradições natalinas de vários países da região. A mostra fica aberta de terça a domingo, das 10h às 17h, até 5 de janeiro de 2025, na Avenida Mário de Andrade, 664, Barra Funda, São Paulo.

História do presépio

O primeiro presépio foi criado por São Francisco de Assis em 1223. Ele montou a cena para ajudar os habitantes de Greccio, na Itália, a visualizarem o nascimento de Jesus. No Brasil, o presépio chegou em 1552, com o padre José de Anchieta, como ferramenta para ensinar os indígenas sobre a história do Natal.