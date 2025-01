Férias no Museu da Energia de Salesópolis: aprendizado e diversão em meio à natureza

O Museu da Energia de Salesópolis oferece em janeiro uma programação especial de férias com atividades para todas as idades, com visitas à hidrelétrica centenária e experiências ao ar livre. As atrações, como piquenique e trilha, combinam lazer e aprendizado sobre energia e natureza. As atividades são abertas ao público e algumas com limite de participantes, sendo que algumas precisam de inscrição prévia.

Roteiro “Caminhos da Energia”

Até 31 de janeiro, das 10h às 16h15, acontece o Roteiro “Caminhos da Energia“, uma visitação aberta ao público que permite conhecer uma Central Hidrelétrica Centenária ainda em funcionamento. O roteiro aborda o processo de geração de energia e destaca a importância da economia de eletricidade e água. Não há limite de participantes e o ingresso custa R$ 11 por pessoa.

Piquenique no Museu

O Piquenique no Museu faz parte da programação de férias e acontece nos dias 8, 15, 22 e 29 de janeiro, das 10h às 14h, nos quiosques e áreas verdes da unidade. A atividade promove o contato com a natureza e o bem-estar, oferecendo descontração e diversão por meio de jogos educativos, como Super Aves, jogo da memória e terremoto gigante. Com vagas limitadas a 15 participantes, é necessário inscrição prévia pelo e-mail ([email protected]) ou WhatsApp (11) 99115-0020. O ingresso custa R$ 11 por pessoa.

Trilha da Figueira

Já a Trilha da Figueira oferece uma imersão na rica biodiversidade da Mata Atlântica, com a oportunidade de contemplar uma figueira centenária de mais de 20 metros de altura. A atividade, destinada ao público a partir de 7 anos, acontece no dia 18 de janeiro, sábado, às 10h. Com limite de 15 participantes, é necessário inscrição prévia pelo e-mail ou WhatsApp. O ingresso custa R$ 16 por pessoa.

Serviço – Férias no Museu da Energia de Salesópolis

Estrada dos Freires, km 06, Freires, Salesópolis/SP

[email protected]

(11) 99115-0020 – Telefone e WhatsApp

O Museu da Energia de Salesópolis é mantido pela Fundação Energia e Saneamento, entidade privada sem fins lucrativos que preserva o patrimônio histórico e cultural dos setores de energia e saneamento do Brasil. O Museu é apoiado pela EDP, distribuidora de energia do Alto Tietê, por meio do Programa de Ação Cultural (ProAC), lei de incentivo à cultura do Governo do Estado de São Paulo, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa.