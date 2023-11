FDSBC abre inscrições para Pós-graduação 2024

A Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo (FDSBC) está com inscrições abertas para os Cursos de Especialização (Pós-Graduação Lato Sensu) que terão início em março de 2024. Oferecendo oportunidades de aprimoramento nas áreas jurídicas, a instituição apresenta uma variedade de opções de especialização ministradas por professores renomados em suas respectivas áreas.

Os cursos oferecidos são:

Especialização em Direito Civil, coordenação pela Profa. Dra. Débora Brandão.

Direito Previdenciário Aplicado, coordenação das Profas. Dras. Ivani Bramante e Priscilla Simonato.

Direito Processo Civil, coordenação Profa. Dra. Carmela Del’isola.

Direito e Relações do Trabalho, coordenação Prof. Dr. Gilberto Maistro.

Direito Empresarial, coordenação Prof. Dr. Fernando Gaggini.

Direito das Diversidades e Inclusão Social

A carga horária total dos cursos é de 450 horas, distribuídas em três módulos temáticos de 100 horas cada, totalizando 300 horas. Além disso, há um módulo de Metodologia (Pesquisa Científica e Ensino Jurídico) com carga horária de 60 horas e 90 horas de atividades complementares.

O investimento para a especialização é de R$ 9.528,00, podendo ser parcelado em 24 vezes de R$ 397,00. As aulas terão início em março de 2024 e serão ministradas em duas modalidades: online (ao vivo), com aulas transmitidas em dias e horários fixos, e presencial, no campus da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo.

Infraestrutura

Uma novidade para os participantes é a inauguração da ala da Pós-graduação, que conta com três salas novas e um auditório. As salas são equipadas com TV interativas, equipamentos de alta performance, e garantem ambiente moderno e confortável, inclusive com ar-condicionado.

Os Cursos de Especialização são reconhecidos como um caminho essencial para entrada no mercado de trabalho, exigindo aprimoramento contínuo e atualização nas diversas áreas do Direito. A FDSBC destaca ainda que a interação e networking formados entre alunos e professores são pontos positivos fundamentais para o enriquecimento da experiência jurídico-acadêmica.

Para mais informações e inscrições, os interessados podem acessar o site direitosbc.br/pos

Fundada há quase 60 anos, a FDSBC tem uma longa tradição de excelência acadêmica e um histórico impressionante, com mais de 16 mil alunos formados ao longo de sua trajetória.