Estudantes da rede municipal de São Bernardo emocionam em recital do Programa Mais Música

Estudantes da rede municipal de São Bernardo protagonizaram linda festa, na noite desta quarta-feira (6/12), com o recital do Programa Mais Música. A apresentação do trabalho dos alunos, com a participação dos grupos de canto coral e canções tocadas em diversos instrumentos, como violino, trompete, trombone, violão, flauta e piano, emocionou o público presente no auditório do Cenforpe (Avenida Dom Jaime de Barros Câmara, 201, Planalto).

Entre os convidados, o prefeito Orlando Morando fez questão de prestigiar o evento, ao lado da secretária de Educação, Sílvia Donnini, e da presidente do Fundo Social de Solidariedade, Greici Picolo Morselli. “Entendemos que a música é uma ferramenta importante de transformação. É um privilégio enquanto prefeito poder realizar mais esse sonho, de proporcionar aula de música para os estudantes da nossa rede municipal. A música traz inúmeros benefícios às crianças, tanto no desenvolvimento motor, na concentração, quanto na socialização”, ressalta o chefe do Executivo.

Regidos pelo maestro Ricardo Higino, os estudantes e professores apresentaram quatro canções, sendo elas Ode à Alegria (Sinfonia nº 9), de Ludwig van Beethoven; Canção da Paz, de Cezar Elbert; Amazônia, de Cezar Elbert e Vavá Rodrigues; e A Paz / Heal The World (original), de Michael Jackson e adaptação de Luis Fernando / Roupa Nova. O recital contou, ainda com a participação do pianista e compositor convidado Cezar Elbert.

SOBRE O PROGRAMA – O Programa Mais Música é fruto de parceria entre a Secretaria de Educação, o Fundo Social de Solidariedade e a Associação Tocando a Vida e oferece a 1.120 estudantes do 3º ano do Ensino Fundamental de 19 unidades escolares que integram o Programa Educar Mais, oficinas de 16 instrumentos musicais, entre eles clarinete, trompete, violão, violino, violoncelo, pandeiro e xilofone, além de canto coral. As aulas são ministradas duas vezes por semana, com duração de uma hora cada.

A implantação do programa demandou investimento de R$ 650 mil, sendo R$ 200 mil do Fundo Social de Solidariedade, proveniente de recursos arrecadados junto à iniciativa privada, e usados para a assinatura de termo de convênio com a Associação Tocando a Vida. Já a verba empenhada pela Secretaria da Educação foi utilizada na compra dos instrumentos musicais, contratação de instrutores musicais e insumos (palheta, kits de corda, partitura, bocais, cavaletes, entre outros).

EMOÇÃO – Tanto para quem se apresentava pela primeira vez quando para os pais, que tiveram a oportunidade de acompanhar o trabalho dos filhos, a emoção falou mais alto. “Não tinha a noção de que minha filha gostava tanto de música. Estou muito emocionada em ver ela feliz”, comenta a dona de casa Maria Cristina Gomes da Silva, 50 anos, mãe da pequena Liliane, de 9 anos, aluna da Emeb Celso Augusto Daniel.

Para o estudante da Emeb Isidoro Battistin, Bryan Vieira Fernandes, 9 anos, aprender flauta foi uma grata surpresa. “No começo achei difícil. Não imaginava que iria conseguir, mas persisti e, agora, já estou achando fácil”, diz. Já a aluna da Emeb Professor Otílio de Oliveira, Heloísa Júlia Macedo da Silva, 10 anos, conta que sempre quis aprender a tocar um instrumento, desejo que foi realizado com as aulas de música. “Adorei conhecer o violino. Estou feliz por poder mostrar para a minha família”.