Escolas municipais de São Bernardo organizam ações de combate à dengue neste sábado

As unidades escolares de São Bernardo organizaram uma série de atividades voltadas à conscientização e ao combate ao Aedes aegypti, mosquito causador da dengue, chikungunya, zika vírus e febre amarela urbana, para este sábado (24/2). A mobilização envolve todas as EMEBs de Ensino Fundamental, incluindo profissionais da educação, estudantes e seus familiares, com exposições, jogos, brincadeiras, apresentações musicais, oficinas e caminhadas para conscientização e entrega de panfletos.

Conforme explica a secretária de Educação de São Bernardo, Silvia Donnini, toda a cidade está envolvida na mobilização e conscientização para o combate ao Aedes aegypti, num trabalho conjunto com a Secretaria da Saúde. “As crianças e estudantes da nossa rede de ensino assumem o papel de multiplicadores, auxiliando no processo de conscientização de familiares, amigos e vizinhos, levando informações capazes de promover mudanças de atitude eficazes frente aos riscos para a saúde pública que o mosquito Aedes aegypti pode representar”, observa.

Durante toda a semana de 19 a 24 de fevereiro, as unidades escolares desenvolveram atividades preparatórias para o sábado e que estimulam o diálogo sobre a relevância de ações coletivas para promover a preservação da saúde pública. “Durante as aulas, a gente conseguiu tirar algumas dúvidas e aprender mais sobre a dengue e sobre o mosquito, que causa outras doenças também. A gente está bem mais atento”, comenta a aluna do 5º ano da EMEB Lopes Trovão, Nicole Silva Ribeiro, 11 anos.

Para o sábado, a EMEB Lopes Trovão preparou atividades que serão realizadas por toda a comunidade escolar, como jogos com os estudantes e famílias (trilha da dengue, jogo da memória), exposição de cartazes e textos informativos realizados durante a semana, além de uma caminhada pelo entorno da unidade escolar com entrega de panfletos liderada por alunos veteranos com uma fanfarra e grito de guerra.

Já na EMEB Dr. Vicente Zammite Mammana, a programação contará com apresentações musicais, oficinas, além de caminhada pelo entorno da escola para conscientização sobre o combate ao Aedes aegypti. Os estudantes da EMEB Gofredo Teixeira da Silva Telles prepararam jogos online, percurso para matar o mosquito com os professores de educação física e uma mosquitoeira.

MOBILIZAÇÃO – As ações das unidades escolares ampliam a mobilização que vem sendo realizada pela Prefeitura para o combate à dengue desde janeiro. No último sábado (17/2), mutirão com cerca de 1.000 voluntários, profissionais integrantes da Administração Municipal, realizaram 2.000 vistorias em imóveis de diversos bairros, liderados pelos agentes de endemias da Secretaria da Saúde.