Em São Bernardo, revitalização do campo da Sociedade Esportiva Detroit recebe aporte de R$ 2,6 milhões

Em continuidade à valorização do esporte amador em São Bernardo, o prefeito Orlando Morando assinou, no último domingo (9/6), a ordem de serviço para a revitalização completa do campo de futebol da Sociedade Esportiva Detroit.

Com um investimento de R$ 2,6 milhões, as intervenções consistem no processo de drenagem do solo, substituição por gramado sintético, troca total do alambrado, instalação de refletores com tecnologia LED. No entorno dos 6.800 m² do terreno, também haverá obras de acessibilidade, pavimentação do estacionamento, além da reforma do edifício anexo já existente, instalação de sanitários acessíveis, reforma dos vestiários, substituição de telhas e pintura geral.

“Para mim, é uma satisfação imensa poder assinar mais uma ordem de serviço para a revitalização de espaços como este. A liga de futebol de São Bernardo é a maior do Estado de São Paulo e merece que seus clubes tenham uma estrutura à altura da competição. Muitos acharam que não faríamos essa obra, mas agora ela é realidade. Até dezembro, vamos entregar um novo espaço para a comunidade”, declarou o prefeito Orlando Morando.

O projeto é encabeçado pela Secretaria de Serviços Urbanos, sendo a obra executada pela Reiscon Construtora e Terraplanagem Ltda., empresa vencedora do processo licitatório. Participaram do evento representantes da diretoria da Sociedade Esportiva Detroit, secretários municipais, representantes do legislativo e moradores.

PRESENTE DE ANIVERSÁRIO – Os jogadores e a diretoria da Sociedade Esportiva Detroit comemoraram duplamente o anúncio. Na última semana, o clube comemorou 43 anos de existência. “Momento de muita alegria para a nossa comunidade esportiva e para o clube, que fez aniversário esta semana. É mesmo um presente. Agradeço ao prefeito Orlando Morando por olhar para o esporte amador. Essa revitalização será importante não só para o time do Detroit, mas para as equipes que vão poder aproveitar deste novo espaço”, comemorou Dodô, presidente do clube.

DEMAIS CAMPOS – A Prefeitura de São Bernardo já concluiu a reforma integral de 9 campos: Batistini, Ferrazópolis, Pérola Futebol Clube (Assunção), Vila São José, Palestrinha (Alves Dias), Jardim do Lago, São Leopoldo (Jordanópolis), Areião e Capelinha. Outros sete equipamentos também estão em obras: Parque Selecta, dos Finco, Taboão, Palmeirinha, Nova Petrópolis, Orquídeas e D.E.R.