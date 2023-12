Em São Bernardo, Programa Qualifica Mais capacita 1.652 profissionais em 2023

Profissionais de marketing, vendas, logística, design de sobrancelhas, confeitaria, panificação, salgados. Essas são algumas das formações gratuitas proporcionadas pelo Programa Qualifica Mais, da Prefeitura de São Bernardo, durante o ano de 2023. No total, foram 1.652 pessoas beneficiadas com a qualificação promovida pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia, Trabalho e Turismo em parceria com o Senac, estimulando o empreendedorismo e fomentando as oportunidades de emprego e renda na cidade.

Em cerimônia realizada nesta terça-feira (5/12), no Teatro Cacilda Becker (Praça Samuel Sabatini, 50, Centro), o prefeito Orlando Morando acompanhou a formatura de 926 alunos concluintes dos cursos de capacitação realizados no segundo semestre. “Esse é um dos programas que criamos que vêm dando resultado desde 2017. Já foram 5.230 vagas ofertadas, o que significa mais pessoas capacitadas para o mercado de trabalho, chefes de famílias qualificados para abrir um negócio próprio ou buscar novas oportunidades. Mais um sonho que realizo, de ver a população de São Bernardo se qualificando profissionalmente de forma gratuita e podendo mudar a realidade da sua família”, observa.

Secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia, Trabalho e Turismo, Hiroyuki Minami destaca que a Prefeitura de São Bernardo realizou a maior contratação da história do Qualifica Mais neste ano de 2023. “Investimos R$ 1 milhão neste pacote de atividades em parceria com o Senac, que é uma instituição considerada de excelência e que tem expertise na área da educação profissional, e tivemos um recorde de vagas ofertadas e pessoas capacitadas neste ano”, diz.

Somente em 2023, foram 62 turmas de formação profissional gratuita em áreas diversas do conhecimento, como é o caso de almoxarife, assistente de recursos humanos, cuidador infantil, salgadeiro, chocolataria básica, excel 2019 (do básico ao avançado), computação básica, design de sobrancelhas, logística, marketing e vendas, maquiagem e cabelo para festas e eventos, técnicas de panificação, business inteligence com power BI, cardápio de botequim, técnicas de manicure e pedicure, web designer, entre outros.

Coordenadora e representante do Senac, Karine Nunes ressalta a parceria de sucesso entre Prefeitura e a instituição de ensino. “É uma satisfação para o Senac estar junto de São Bernardo neste programa e ver todo o investimento que está sendo realizado para o conhecimento e capacitação da população. Agradeço a confiança na nossa instituição”, observa.

SATISFAÇÃO – Para a formanda Jaqueline de Souza Teixeira, 29 anos, a formação em cardápio de botequim foi a realização de um desejo antigo. “Trabalhava na área da educação, mas sempre gostei de comida de boteco. Surgiu a oportunidade e aproveitei. Adorei o curso e, agora, meu intuito é trabalhar com isso”, ressalta a moradora do bairro Assunção.