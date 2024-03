Em São Bernardo, Programa Pura economiza 730 milhões de litros de água potável em sete anos

A Prefeitura de São Bernardo destacado um trabalho exemplar na conservação de um recurso vital, a água. Nesta sexta-feira (22/3), em que é celebrado o Dia da Água, o prefeito Orlando Morando apresentou um balanço do município, por meio do programa Pura (Programa de Uso Racional da Água), que registrou a economia, ao longo dos últimos sete anos, de um total de 730 milhões de litros de água potável. Em termos financeiros, poupou R$ 66 milhões dos cofres públicos.



O Pura realiza o monitoramento da utilização de água em 485 prédios públicos, visando identificar e corrigir vazamentos, sejam eles visíveis ou não. Além disso, o programa promove a substituição de torneiras e válvulas por equipamentos mais eficientes, contribuindo para a preservação desse recurso natural finito.



“Um dos maiores investimentos realizados em instalações públicas foram nas Escolas Municipais de Educação Básica (EMEBs), onde mais de 50 mil torneiras inteligentes foram instaladas em bebedouros e banheiros. Com a economia gerada pelo Pura, que tinha como meta uma redução de 10% no consumo, conseguimos adquirir água da SABESP com um desconto de 25%,” ressaltou o Chefe do Executivo.



O PROGRAMA PURA – Com termo assinado no município desde 2017, é uma das diretrizes estabelecidas nos Contratos de Tarifação firmados entre o município e a SABESP. Esses contratos estabelecem uma redução de 25% na Tarifa Pública mediante o cumprimento das metas de consumo, compromisso que está sendo integralmente honrado pelo município.



SUSTENTABILIDADE – As ações do Pura posicionam a cidade de São Bernardo de forma consonante com os objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU. A cidade está contribuindo para a promoção de cidades e comunidades sustentáveis, com acesso a água potável e saneamento básico adequados.