Em São Bernardo, passeio de teleférico é uma das atrações do Parque Estoril

Omar Matsumoto/PMSBC

Sombra, água fresca, ouvir o canto dos pássaros. Tudo isso aliado a opções de lazer como teleférico, pedalinho, stand up paddle e caiaques, além de trilhas para caminhada, parquinho e lanchonetes. O Parque Natural Municipal do Estoril, localizado no Riacho Grande, tem essa mistura perfeita para que toda família se divirta tanto nessa reta final de férias escolares como em todo o ano.

Fundado em 1955, o complexo foi transformado em 2013 na primeira Unidade de Conservação de São Bernardo, garantindo assim a preservação da mata atlântica, da fauna e da Represa Billings.

“São mais de 200 mil metros quadrados para você aproveitar a natureza, praticar caminhada ou algum esporte aquático, tem também o teleférico, que você pode ver todo o Estoril. As famílias também podem fazer piquenique por aqui ou aproveitar uma das lanchonetes disponíveis no espaço. E não para por aí. Aqui dentro do parque fica o nosso Zoológico, que tem um viveiro aberto de aves incríveis”, declarou o prefeito Orlando Morando.

ZOO – O zoológico de São Bernardo recebe anualmente cerca de 500 animais da região para tratamento e reabilitação. Cerca de um terço se recupera plenamente e pode voltar à natureza. Os demais ficam para exposição devido à impossibilidade de reinserção em seus habitats, seja por sequelas de acidentes e maus-tratos ou por terem sido criados em cativeiro. Em novembro de 2023, o prefeito Orlando Morando anunciou pacote de melhorias na área veterinária do ZOO no valor de R$ 270 mil.

PRESERVAÇÃO DA FAUNA – O Zoológico de São Bernardo, que fica situado nas dependências do Parque Estoril, é responsável por resgatar, tratar e cuidar de animais silvestres acidentados, apreendidos por maus tratos ou por tráfico e, quando possível, devolvê-los à natureza. Mais do que contemplar os bichinhos, visitar o Zoo de São Bernardo é conhecer a história de cada um. São 10 mil metros quadrados e mais de 38 viveiros. Em 2023 cerca de 138 animais já foram acolhidos no local.

PARQUE NATURAL MUNICIPAL DO ESTORIL – O ingresso para a entrada no parque é R$ 5,00. Crianças até sete anos e pessoas acima de 65 não pagam. Entrada gratuita para morador com carteirinha do parque, que pode ser feita na administração do local (documento com foto, uma foto 3×4 e comprovante de residência). A entrada é de quarta-feira a domingo, das 9h às 17h. Endereço: Rua Portugal, 1.100, Riacho Grande. Mais informações pelo 2630-8035.

Além do Parque Estoril, a cidade conta com outros sete parques: Raphael Lazzuri, Salvador Arena, Parque da Juventude, Chácara Silvestre, Parque Linear do Ipê, Parque das Bicicletas e Parque da Avenida Luiz Pequini. “Não faltam opções aqui em São Bernardo para quem deseja curtir a natureza e também praticar uma atividade física”, complementou Morando.

OUTROS PARQUES:

SALVADOR ARENA

Avenida Caminho do Mar, 2.980, Rudge Ramos

Horário de funcionamento: Segunda-feira a domingo, das 6h às 22h

PARQUE DA JUVENTUDE

Av. Armando Ítalo Setti, 65 – Centro

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO:

PARQUE: Todos os dias, das 6h às 22h.

EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS: Terça a domingo, das 9h às 21h.

EMISSÃO DE CARTEIRINHAS: Terça a sexta-feira, das 9h às 17h, sábados e domingos das 9h às 14h, administração fechada aos feriados.

CHÁCARA SILVESTRE

Avenida Wallace Simonsen, 1.800, Bairro Nova Petrópolis

Horário de funcionamento: Segunda-feira a domingo, das 6h às 20h

PARQUE RAPHAEL LAZZURI

Avenida Kennedy, 1.111 – Anchieta

Aberto todos os dias, das 6h às 22h

PARQUE DAS BICICLETAS

Avenida Aldino Pinotti, 470

Aberto todos os dias, das 7h às 21h

PARQUE LINEAR DOS IPÊS

Rua dos Sobreiros, 612 – Jardim Ipê

Aberto todos os dias, das 6h às 22h