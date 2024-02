Em São Bernardo, construção do Centro de Esportes Aquáticos avança e atinge 50% de obras concluídas

As obras do futuro Centro de Esportes Aquáticos no Estoril, na região do Riacho Grande, seguem em ritmo acelerado. Construído em parceria com o Governo do Estado, às margens da Represa Billings, o novo equipamento está com 50% das intervenções concluídas e foi vistoriado, neste sábado (24/02), pelo prefeito Orlando Morando e pelo secretário de Esportes, Alex Mognon.

O complexo, que está sendo erguido em terreno situado na Rua Açores, irá contemplar atletas de alto rendimento além de iniciação esportiva nas modalidades aquáticas. Ao todo, R$ 6 milhões estão sendo investidos na construção do espaço que abrigará, além da prática de esportes aquáticos, atividades como canoagem e stand up paddle. O espaço contará ainda com piscina e quadra de beach tênis.

De acordo com o chefe do Executivo, o Parque Estoril receberá o que há de mais moderno em infraestrutura para a prática de esportes aquáticos e outras modalidades. “Além de abrigar o centro de treinamento para alta performance de atletas olímpicos, será possível ainda a utilização deste espaço para a iniciação esportiva. Tudo isso num espaço que contará com infraestrutura completa e moderna. Vai fica muito bonito e valorizará ainda mais esta região que já é privilegiada pela natureza”, relatou o prefeito Orlando Morando.

Secretário municipal de Esportes e Lazer, Alex Mognon explicou que o espaço abrigará ainda competições oficiais das modalidades ofertadas como a canoagem. “Será uma revolução para a prática de esportes aquáticos em nossa cidade, pela localização estratégia às margens da represa Billings”, declarou.

REFORMA COMPLETA – As obras do futuro complexo contemplam reforma completa da piscina – que vai servir como espaço para treinamento de futuros atletas – e espelho d’água, academia em prédio totalmente novo, destinada a atividades físicas, recuperação da casa de pedra, adequação da rampa de canoas, deck, abrigo aos materiais náuticos, pátio, vestiários, lanchonete, gradis, elevador (voltado a PCDs), muro de contenção, revitalização de toda a área externa, novo paisagismo, iluminação e estruturação em torno de acessibilidade.