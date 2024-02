Em São Bernardo, canalização do córrego do Pq. Bandeirantes e Pq. Florestal avança

Com 30% das obras concluídas, a canalização do córrego do Parque Bandeirantes e do Parque Florestal, na região do Orquídeas, segue em ritmo acelerado. Após a finalização da instalação do sistema de rede coletora nas vias dos dois bairros, a expectativa agora é a de que as próximas intervenções de melhorias do canal sejam concluídas em agosto deste ano, permitindo assim, a estabilização das margens do córrego e, consequentemente, garantia de melhor infraestrutura para quem reside na região. O prazo foi dado durante vistoria realizada pelo prefeito Orlando Morando, nesta segunda-feira (05/02), no canteiro de obras do projeto, na companhia do secretário de Serviços Urbanos, Marcos Cayres, e de engenheiros responsáveis pelo projeto.

Iniciada no segundo semestre de 2023, a canalização do córrego integra o pacote de obras do Programa de Recuperação e Ordenamento Sócio Ambiental de São Bernardo (PROSABs), em parceria com o Banco de Desenvolvimento da América Latina e Caribe (CAF). Ao todo, estão sendo investidos R$ 6,8 milhões na recuperação e canalização de 250 metros do canal.

“É uma obra de urbanização que vai resultar numa melhora significativa na infraestrutura geral tanto do Parque Bandeirantes, como também, no Parque Florestal, bairros que há anos aguardavam um projeto desta dimensão. A transformação aqui será total. O projeto contempla desde obras de drenagem, visando minimizar qualquer risco de alagamento durante período de fortes chuvas, até obras viárias para melhor mobilidade de quem aqui reside”, destacou o chefe do Executivo.

INFRAESTRUTURA VIÁRIA – No escopo do projeto de melhorias na mobilidade da região está prevista a recuperação de 1,8 mil metros quadrados de vias no entorno do córrego que interliga os dois bairros, permitindo o recapeamento asfáltico dessas ruas e ainda recuperação de guias e sarjetas.

De acordo com o secretário de Serviços Urbanos, Marcos Cayres, responsável pelo gerenciamento da obra, com a conclusão do projeto, a região passará por uma completa transformação. “Estes serviços na prática irão garantir mais qualidade de vida para as famílias que residem aqui”.

PROSABs – Considerado o maior plano de investimentos em mobilidade e infraestrutura da história cidade, o Programa de Recuperação e Ordenamento Sócio Ambiental de São Bernardo tem promovido outras intervenções importantes para melhoria da infraestrutura na região do Orquídeas e Grande Alvarenga, entre elas a construção de um novo viário que ligará a Estrada Poney Club com a Rodovia dos Imigrantes.