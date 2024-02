Em pacote de melhorias, Prefeitura de São Bernardo conclui reforma de 3 Arenas de Esportes

Ação efetiva com resultado prático para melhoria da qualidade de vida das pessoas. Dentro desta proposta, visando estimular a prática esportiva e de lazer na cidade, a Prefeitura de São Bernardo, sob gestão de Orlando Morando, concluiu a revitalização de três Arenas Parque de Esportes. O amplo pacote, em andamento desde início de fevereiro deste ano, inclui intervenções em 23 dos 25 equipamentos municipais nestes moldes, custeado por emenda da deputada estadual Carla Morando, no valor total de R$ 970 mil.

O prefeito Orlando Morando vistoriou, nesta sexta-feira (23/02), ao lado do secretário de Esportes e Lazer, Alex Mognon, a unidade do Jardim Silvina, uma das beneficiadas pela medida, situada na Rua Padre Léo Comissari, ao lado da EMEB Professora Alzira Martins de Mendonça. Entre as ações no local estão a recuperação de alambrados e arquibancadas, manutenção da grama sintética, substituição de redes de proteção, adequação da iluminação de LED, reforma dos equipamentos de skate, quadra de vôlei e pintura geral.

“A Arena de Esportes do Silvina é uma das mais movimentadas de São Bernardo, atendendo a uma população imensa do bairro. Está entre as primeiras que inauguramos, agora, completamente revitalizada, o que nos dá sensação de nova. Não adianta entregar um equipamento e deixá-lo perdido no tempo. Em razão disso, começamos esse processo de recuperação das arenas, e está a todo vapor. Todas ficarão dentro de um mesmo padrão de qualidade”, sustentou o chefe do Executivo municipal.

Além da Arena de Esportes do Silvina, as unidades do Cafezal, na região do Montanhão, e Silvina II, na Estrada do Montanhão, próxima ao Tiro de Guerra, também já tiveram as reformas finalizadas. Outras três intervenções estão em execução, concomitantemente, nas arenas do D.E.R., localizada ao lado do Complexo Viário Tereza Delta, Jardim Floral (Rua Sabino Demarchi) e Parque Hawaí (Estrada dos Alvarengas com a Rua Cachoeira do Itapemirim).

Responsável pela pasta que coordena as ações, Mognon reforçou que a previsão é finalizar o pacote de intervenções até fim de junho deste ano. “Nosso planejamento estabelece a entrega deste processo no prazo de quatro meses. Mais um grande passo para incentivar a prática esportiva. Temos esse conceito como missão. Isso porque milhares de pessoas utilizam esses espaços todos os dias para esporte, lazer e diversão.”

MEDIDAS – O plano de revitalização da Prefeitura envolve 23 das 25 Arenas Parque de Esportes, espaços inaugurados entre 2019 e 2022. Além das unidades já mencionadas, as demais do cronograma são da Praça Américo Brasiliense, Botujuru, Pinheirinho, Parque Ideal, Três Marias, Jardim Esmeralda, Divinéia, Jardim Canaã, Praça Névio Albiero (Calux), São Judas (Represa), Vila Falcão, Zelindo Ventorini (Batistini), Jerusalém, Alves Dias, Parque Imigrantes, Parque São Bernardo e Rua dos Vianas (Praça Regino Raimundo da Silva).