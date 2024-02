Educação Empreendedora abre 30 vagas para o curso de frentista

Você sonha em ingressar em uma carreira dinâmica e crucial para o setor automotivo? A Educação Empreendedora que há 25 anos oferta oportunidades de qualificação profissional gratuita, está disponibilizando a oportunidade de participar do nosso Curso de Formação de Frentista! Estamos entusiasmados em anunciar a abertura de 30 vagas para este programa exclusivo, projetado para capacitá-lo e prepará-lo para se destacar como um profissional na área de combustíveis.

O que você aprenderá:

– Operação segura de bombas de combustível;

– Atendimento ao cliente e técnicas de vendas;

– Noções de segurança e prevenção de acidentes;

– Procedimentos de Nomas de segurança.

O curso tem duração de 15 horas, totalmente EAD e com certificado 100% gratuito.

As aulas têm início no dia 12/02 com término marcado 23/02 e para se inscrever basta clicar no link