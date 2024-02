EC São Bernardo encara Votuporanguense pela quinta rodada do Paulista A3

O EC São Bernardo finalizou a preparação para mais uma rodada do Campeonato Paulista A3. O clube ainda está invicto e ocupa a vice-liderança da competição, com oito pontos conquistados, em quatro jogos disputados.

O próximo compromisso da equipe do ABC é contra o Votuporanguense fora de casa, nesta quarta-feira. O elenco do Cachorrão viajou mais de 500Km na segunda-feira até Votuporanga e finalizou a preparação para a partida hoje (6), já no interior de São Paulo.

O Bernô vive uma boa fase, visto que está invicto na competição, com dois empates e duas vitórias. Na quarta-feira (31) a equipe venceu o União São João, em Araras, por 3 a 2, com um jogador a menos e o terceiro gol só saiu aos 92 minutos da segunda etapa, já no último sábado (3) superou o Grêmio Prudente de virada por 3 a 1, diante de sua torcida.

Por outro lado, o adversário também vem bem no Paulista. O Votuporanguense ocupa a quinta posição com sete pontos, sendo duas vitórias, um empate e uma derrota. O confronto entre e o segundo e o quarto colocado já é considerado um confronto direto, visto que pode causar grandes mudanças na tabela.

A bola rola na Arena Plínio Marin, às 19h30, a partida tem transmissão ao vivo e exclusiva através do YouTube Futebol Paulista.