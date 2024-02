Dupla é presa por roubo de motos de alta cilindrada na rodovia dos Imigrantes

SSP

A Polícia Civil prendeu nesta quarta-feira (7) dois homens, de 23 e 25 anos, acusados de praticarem roubos de motos de alta cilindrada em acessos da rodovia dos Imigrantes, na região de São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. Os suspeitos utilizavam as motos para roubar outras em locais próximos e depois exibiam os veículos nas redes sociais. Durante a ação, celulares e outros pertences das vítimas também eram levados.

Por meio do trabalho de inteligência policial, os suspeitos foram identificados. Através do sinal de GPS dos aparelhos, foi constatado que os investigados estavam pelo bairro Três Marias, em São Bernardo do Campo. Também foi verificado que os jovens exibiam os produtos roubados nas redes sociais durante bailes funks.

Na data de ontem (7), foram cumpridos mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça. Os suspeitos foram localizados dentro de suas casas nos bairros Jardim Thelma e Cooperativa, em São Bernardo do Campo.

Foram apreendidos nos imóveis uma moto, um revólver, uma balança de precisão, duas máquinas de cartão, dois capacetes, dois telefones celulares e porções de haxixe. Algumas vítimas dos roubos compareceram à delegacia e reconheceram os autores, assim como seus capacetes.

A dupla foi presa e encaminhada ao 8º DP (São Bernardo do Campo), onde o caso foi registrado como cumprimento de mandado de busca e apreensão, localização e apreensão de veículo, posse ou porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas.