Diretoria da ACISBEC recebe visita de pré-candidatos ao governo municipal

A ACISBEC (Associação Comercial e Industrial de São Bernardo do Campo) está abrindo as portas da casa para encontro entre a diretoria e os pré-candidatos a prefeito de São Bernardo do Campo à eleição municipal deste ano. O convite foi oficializado aos cinco que concorrem ao cargo público. Por enquanto, dois responderam ao ofício e participaram do encontro, em datas diferentes: Luiz Fernando Teixeira (PT) e Alex Manente (Cidadania).

O objetivo da iniciativa é ouvir as propostas, mas também as demandas da Associação para desenvolvimento do setor, especialmente os pequenos negócios. A programação é comandada pelo presidente da ACISBEC, Valter Moura Júnior.

Após as convenções partidárias e a definição oficial dos nomes dos candidatos, que deve ocorrer no início de agosto, a ACISBEC segue com a agenda. Será feito um convite aos candidatos escolhidos para participar de uma sabatina que será aberta ao público.

“Agradecemos a quem nos atendeu e aguardamos as respostas para novos encontros. É importante conhecer as propostas de governo dos pré-candidatos, mas, principalmente, expor a necessidade das empresas das quais somos representantes. E em especial dos micro e pequenos negócios, que precisam de mais facilidades, menos burocracia e fomento financeiro. E, além de tudo, oportunizar ao jovem o acesso ao mercado de trabalho”, explicou Valter Moura Júnior.

O deputado estadual, Luiz Fernando Teixeira (PT), participou de encontro com a diretoria no dia 15 de maio e destacou na oportunidade: “é fundamental dialogar com os diversos setores da sociedade, em especial a ACISBEC. É por meio desses relacionamentos que podemos trabalhar juntos para contribuir com o desenvolvimento e competitividade dos diversos setores do ramo empresarial de São Bernardo”.

O deputado federal Alex Manente (Cidadania) esteve na Associação no dia 10 de junho. “O relacionamento com a iniciativa privada é fundamental para o sucesso do futuro governo. Estou animado em promover uma política de resultados. É um desafio ver São Bernardo seguir à frente, uma luta pela qual estou disposto a me comprometer para o lugar onde eu nasci, cresci e vivo com a minha família”, afirmou.

O encontro ocorreu em menos de duas horas com cada pré-candidato. Em linhas gerais, eles abordaram projetos, se eleitos, a serem desenvolvidos na cidade para o comércio, indústria, serviços, transporte, educação, meio ambiente, segurança, mobilidade e tecnologia.

Os demais pré-candidatos são Flavia Morando (União Brasil), Marcelo Lima (Podemos) e Rafael Demarchi (Novo)