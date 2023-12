Cursos e oficinas de dezembro reforçam vendas de Natal

A primeira semana de dezembro na ACISBEC (Associação Comercial e Industrial de São Bernardo do Campo) chega recheada de atividades para os empresários, empreendedores e profissionais do comércio. Na reta final do ano, a agenda de cursos, online, presenciais e gratuitos, além de eventos, traz incentivo, apoio e possibilidade de negócios.

Começa nesta terça-feira (5) Venda online agora mesmo, das 19h30 às 21h30. O conteúdo traz o passo a passo para configurar o marketplace das plataformas de mercado.

Ainda nesta terça-feira, o posto do Sicredi reinaugura em novo espaço para atender associados dentro das instalações da ACISBEC. A agência traz amplo portfólio e atendimento personalizado em ambiente mais confortável para o cliente.

Na quarta-feira (6) ocorre Comece seu planejamento financeiro, online, às 9h. A oficina ensina a viabilizar as finanças de um novo negócio ou inovação na empresa existente.

Também na quarta-feira, mas presencialmente, Faça suas vendas decolarem, das 9h às 13h, oferece conteúdo para possibilitar boa venda, entre outras técnicas para estruturar o negócio. O curso ajuda a intensificar o negócio na época mais esperada do ano, o Natal.

Na quinta-feira (7), o Jantar de Negócios convida empresários para a última agenda do ano. O evento trará degustação de vinho com jantar italiano durante encontro de negócios. Os interessados devem preencher formulário previamente. Basta acessar https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZ5qPIvpF-n_MBV95aLzV4rvHJUVvHLCwfhbOLRuzlksP0MQ/viewform

Outras informações e inscrições sobre os cursos, pelo (11) 2131-4800 ou Whatsapp (11) 9 7665-2257. Acesse www.acisbec.com.br/agenda.

A ACISBEC fica localizada à Rua do Imperador, 14, Bairro Nova Petrópolis, São Bernardo.