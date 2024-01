Cinco toneladas de alimentos são arrecadadas em evento no São Bernardo Plaza

Carro icônico em todo o mundo, o Fusca também tem muitos fãs brasileiros e ganhou mais um encontro especial no São Bernardo Plaza Shopping. No dia 21 de janeiro, o empreendimento sediou a décima edição do Encontro de Fuscas, evento que acontece em parceria com o Fusca Clube do Brasil e reúne colecionadores e amantes de carros para conversar e admirar diferentes modelos do automóvel. Além de receber centenas de exemplares do automóvel, mais uma vez o evento contou com uma ação social. Neste ano, o São Bernardo Plaza Shopping arrecadou cinco toneladas de alimentos não perecíveis que serão destinados a quatro instituições assistidas pelo Fundo Social de Solidariedade do Município.

“Estamos muito felizes com a quantidade de alimentos arrecadados e sabemos que eles ajudarão muitas famílias da região. Esse ano, conseguimos engajar ainda mais os nossos frequentadores e arrecadamos uma tonelada a mais do que em 2023. Isso é uma alegria enorme para nós!”, explica Ana Paula Faustino, Gerente de Marketing do São Bernardo Plaza Shopping.

As doações serão destinadas para projetos coordenados pelo Fundo de Social Solidariedade como Paróquia Santa Cecília, Paróquia Nossa Senhora de Lourdes e Casa de Refúgio Padre Fabricio Leiva. As entregas dos alimentos beneficiarão dezenas de famílias da região que estão em situação de vulnerabilidade social e são assistidas pelas entidades.

Loja Vazia

Ainda no clima de solidariedade, o São Bernardo Plaza Shopping possui a Loja Vazia, um espaço fixo que recebe doações de roupas, brinquedos, cobertores e outros itens para entidades parceiras do Fundo Social de Solidariedade da cidade. O espaço fica localizado no Piso L2 do shopping e recebe doações de segunda à sábado, das 10h às 22h e aos domingos e feriados das 14h às 20h. A Loja Vazia possui prateleiras e cabides vazios, prontos para receber peças de roupa em bom estado.