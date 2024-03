Cia Tango & Paixão se apresenta em São Bernardo do Campo

Os apreciadores do tango no Brasil poderão desfrutar da beleza e da paixão do tango argentino. No dia 13 de abril, às 21h, a companhia de dança Tango & Paixão toma conta do palco do Teatro Lauro Gomes com o show “Uma Noite de Tango – O Musical”. O teatro está localizado em São Bernardo do Campo/SP.

Durante 90 minutos, o espetáculo reúne dez bailarinos e um cantor argentino que, de maneira singular, apresenta a evolução do tango através de seus compositores e autores, e homenageia Carlos Gardel e Astor Piazzolla com seus grandes sucessos, apresentando inovações no universo do tango, confrontando, através da dança, o tango tradicional e o tango show.

A Cia Tango & Paixão foi criada em 2003 por Nelson Lima e Márcia Mello.

Os ingressos podem ser adquiridos pelo site e nos seguintes Pontos de Venda:

TIO GIL CENTRO

Endereço: Rua Baraldi, 994, São Caetano do Sul

OBS: Vendas de Segunda à Sexta: 09h às 19h – Sábados: 9h às 18h – Formas de Pagamento: Cartão de Débito, Crédito e Pix.

Tio Gil Magazine

Endereço: Praça dos Expedicionários, 55, São Caetano do Sul

OBS: De segunda a sexta das 8h30 às 20h – Sábado das 8h30 às 19h – Domingo das 9h às 17h – Formas de Pagamento: Cartão de Débito, Crédito e Pix.

Kalifas Pratos Arabes

Endereço: Rua Helena Jacquey, 149, São Bernardo do Campo

OBS: Vendas de Segunda à Sábado: 11h às 23h – Domingo: 18h às 23h – Formas de Pagamento: Cartão de Débito, Crédito e Pix.

Os leitores do Portal terão 50% de desconto no valor total do ingresso.

Serviço:

Cia Tango & Paixão – Uma Noite de Tango – O Musical

Local: Teatro Lauro Gomes – Rua Helena Jacquey, 171 – Vila Helena, São Bernardo do Campo – SP, 09635-060, Brasil.

Mais informações aqui: https://www.saobernardo.sp.gov.br/web/cultura/teatro-lauro-gomes

Data: 13/04 – 21h

Ingressos: https://www.bilheteriaexpress.com.br/ingressos-para-uma-noite-de-tango-o-musical-teatro-lauro-gomes-danca-2782473791532.html