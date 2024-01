Carnaval: já está aberta a venda antecipada com desconto para a Tirolesa Voo da Serra

O Caminhos do Mar, unidade de conservação que faz parte do Parque Estadual Serra do Mar, que tem seu uso público administrado pela Parquetur, por meio do processo de concessão do Governo do Estado de São Paulo, terá a primeira ação carnavalesca para a Tirolesa Voo da Serra*. Com descontos de 50% entre 10 e 18 de fevereiro, o ingresso R$ 50 para o voo exclusivo e R$ 30,00 para o voo duplo em dias da semana. Já nos finais de semana e feriados, o visitante pagará R$ 74,50 no voo exclusivo e R$ 44,50 no voo duplo. Neste caso, atenção: a compra precisa ser feita com 5 dias de antecedência, apenas pelo site já que os ingressos são limitados a 100 tickets por dia.

A tirolesa Voo da Serra, que percorre São Bernardo do Campo até Cubatão em 60 segundos, já recebeu mais de 17 mil pessoas em seus cabos de 500m de extensão desde a sua inauguração, em junho de 2023. A decolagem é da Casa de Visitas, construção de 1926, e depois de sobrevoar o Pouso Paranapiacaba – um dos 9 monumentos históricos que celebram a Independência do Brasil- e a Estrada Velha de Santos, a aterrissagem é nas Ruínas, monumento que ainda está em processo de restauração – e que nunca perdeu seu charme.

A atração é liberada para todas as idades. Crianças a partir de 5 anos podem se aventurar em voo duplo – quando for acompanhada por um responsável. A partir dos 8 anos de idade, ou de 35 kg, qualquer um pode voar sozinho. É preciso ficar atento às regras de segurança antes mesmo de sair de casa. Todas as informações são encontradas no site www.voodaserra.com.br.

Além da tirolesa, os ingressos do Caminhos do mar para realizar o Roteiro Histórico (8 km), trilha asfaltada da Estrada Velha de Santos e do Roteiro Ecoturístico (3,5 km), trilha pavimentada em pedras da Calçada do Lorena, também terão 50% de desconto no período. Os mais aventureiros podem ainda agendar antecipadamente a visita para realizar o Roteiro Aventura (4.5 km) pela trilha da Cachoeira da Torre. E para completar, a Base Náutica, com atividades de remo e canoagem, e o passeio de bike com a EV Bike Tour – para ambos é necessário checar o valor do aluguel dos equipamentos no site www.caminhosdomar.com.br.

Conheça abaixo valores e condições da promoção de carnaval na Tirolesa Voo da Serra:

Valor Ingressos de quarta à sexta-feira: R$ 50,00 voo exclusivo e R$ 30,00 voo duplo – compras exclusivamente via site.

Valor Ingressos sábados, domingos e feriados: R$ 74,50 voo exclusivo e R$ 44,50 voo duplo – compras exclusivamente via site, com 5 dias de antecedência, limitados a 100 ingressos por dia.

A compra do ingresso para a Tirolesa Voo da Serra dá direito de acesso ao parque e a realização do Roteiro Histórico e Roteiro Ecoturístico no mesmo dia do voo. Não estão incluídos estacionamento ou transporte interno.

*Campanha válida para compra de ingressos nas categorias voo exclusivo e voo duplo para os voos realizados entre os dias 10 e 18 de fevereiro de 2024 e compra exclusiva através dos sites www.voodaserra.com.br e www.caminhosdomar.com.br. Os valores promocionais para os sábados, domingos e feriados têm um limite de 100 unidades por dia e está condicionado à compra antecipada de 5 dias da data de visita. Promoção não cumulativa com outras promoções. A utilização do ingresso é válida apenas para o dia selecionado para visita no ato da compra, sem direito a reembolso. Eventos climáticos como chuva e neblina não garantem direito ao reembolso.

Para compra de ingressos, acesse: www.voodaserra.com.br

Horário: 8h às 16h20 – funcionamento da tirolesa

Horário: 8h às 17h – funcionamento do parque

Portaria de entrada por São Bernardo do Campo:

SP-148 Estrada Caminho do Mar, Km 42 – Alto da Serra – São Bernardo do Campo/ SP

Portaria de entrada por Cubatão: