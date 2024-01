Bailinho de Carnaval chega no São Bernardo Plaza Shopping

Abre alas que o Carnaval chegou no São Bernardo Plaza Shopping! Nos dias 10, 11, 12 e 13 de fevereiro, o empreendimento promove um Bailinho de Carnaval para a criançada se divertir junto da família e de seus melhores amigos de quatro patas.

O Bailinho conta com uma banda carnavalesca que cuidará da animação no dia da festa com muitas marchinhas e músicas do universo infantil. Durante os quatro dias de folia, haverá desfile de fantasias pets das 15h às 16h e bailinho para as crianças, das 16h às 19h. O evento fica localizado em frente à loja Melissa, no Piso L2, é gratuito e sem necessidade de inscrição prévia para participar.

O São Bernardo Plaza disponibiliza ainda um Kit Folia para completar a festa! Para garantir o kit, basta dirigir-se ao SAC (Piso L1) das 14h às 17h, doar uma caixa de Bis e retirar o kit – sujeito a disponibilidade. Serão 200 kits por dia e a retirada funciona por ordem de chegada.

Os chocolates arrecados fazem parte de uma ação social em parceria com o Fundo Social de Solidariedade do município. As doações serão destinadas para a Páscoa de crianças em situação de vulnerabilidade social atendidas por projetos assistenciais de entidades beneficentes atendidas pelo Fundo de Solidariedade e localizadas no ABC Paulista.