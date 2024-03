Campanha do Fundo Social de São Bernardo bate recorde com 19 mil caixas de chocolate arrecadadas

A Campanha Páscoa Solidária, encabeçada pelo Fundo Social de Solidariedade de São Bernardo, bateu novo recorde neste ano, com mais de 19 mil caixas de chocolate arrecadadas. Os itens, destinados às crianças, adolescentes e idosos em situação de vulnerabilidade, foram entregues às entidades assistenciais cadastradas junto à Prefeitura em cerimônia realizada na manhã desta segunda-feira (25/3) nas dependências do Centro de Referência do Idoso (CRI).

“Estamos muito felizes com o resultado, que superou a arrecadação dos anos anteriores. O Fundo Social faz a ponte, mas o sucesso da campanha é fruto da generosidade de todas as pessoas físicas e jurídicas que colaboram, além do trabalho das entidades assistenciais, que fazem com que as doações cheguem àqueles que verdadeiramente precisam. Obrigada a todos que de alguma forma contribuíram”, destaca a presidente do Fundo Social de Solidariedade, Greici Picolo Morselli.

Secretário de Assistência Social de São Bernardo, André Sicco observa que, embora a Páscoa seja um feriado de cunho religioso, a doação dos chocolates simboliza a empatia. “Parabéns a todos os envolvidos nessa campanha. Um gesto de solidariedade nesta data tão importante simbolizado no chocolate e que vai deixar não só as crianças e adolescentes, mas também dos idosos mais felizes”.

PARTICIPAÇÃO – Entre os doadores da Campanha Páscoa Solidária estão: ABC Cargas, Centro Educacional Aconchego, Ciama Representações e Comércio Ltda – EPP, Cidade do Saber Educacional LTDA, Colégio Arbos, Colégio COB, Colégio Objetivo Prime, Colégio Piaget, Colégio São Carlos, Colégio Stagio EIRELI EPP, Comercial De Nigris, Externato Rio Branco, Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, Faculdade São Judas, FASB, IEBURIX, Outback Steakhouse, Lukscolor, Real Cestas, Patrão Imóveis – GAASB, SBA Ambiental, SBC Prev, São Bernardo Plaza Shopping, Schoolmark, SEMCON, Senac São Bernardo do Campo, Siscom, T.W. Espumas / Grupo Woodbridge, Tegma Gestão Logistica S/A, Tubos Ipiranga, Videira Transportes, Vitória Consultoria de Imóveis e secretarias municipais de Finanças, Obras e Planejamento Estratégico, Habitação, Saúde, Educação, Serviços Urbanos e Vigilância Sanitária.



DOAÇÃO – Ainda dá tempo de participar da campanha, até esta quinta-feira (28/3). O público-alvo são pessoas físicas e jurídicas. A adesão pode ser realizada pelo telefone (11) 2630-4010, pelo e-mail fundo.social@saobernardo.sp.gov.br, por meio de link disponibilizado na página do Fundo Social ou diretamente no Banco de Alimentos de São Bernardo, localizado na Avenida Redenção, 271, Centro. Nos casos em que a doação superar 50 caixas fechadas de chocolate, a equipe do Fundo Social realiza a retirada, desde que nos limites do município, mediante prévio agendamento.



AÇÃO CONTÍNUA – Desde 2017, a Campanha Páscoa Solidária já arrecadou mais de 70 mil caixas de chocolate do tipo Bis (feito com waffer crocante recheado e coberto com chocolate ao leite) por meio de doações feitas por empresas ou pessoas físicas. Somente no ano passado, foram 16 mil itens, distribuídos a cerca de 5.000 crianças e adolescentes assistidos, além de idosos atendidos em casas de acolhimento e frequentadores das unidades do Bom Prato na cidade.