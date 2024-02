BRT-ABC avança na construção do novo Terminal São Bernardo

As obras de construção do Terminal São Bernardo do BRT-ABC avançaram nas últimas semanas. A estrutura metálica da antiga cobertura já está sendo retirada para início da construção do novo terminal que abrigará o moderno Centro de Controle Operacional – CCO, de onde será possível realizar o planejamento e controle, de forma centralizada, toda operação do BRT ABC, suportado pela utilização de ITS (Intelligent Transport System), ou seja, produtos e serviços que usam informações e comunicação avançadas para melhorar os níveis de mobilidade e segurança no transporte público.

Também está sendo colocado o tapume ao redor de toda a praça do Terminal, o que permitirá a construção da plataforma que ficará no local.

Começou ainda o remanejamento das partes do Terminal que ficarão operando durante a obra para atendimento do público.

O terminal ocupará uma área de 9.000m², com acessibilidade universal, plataforma em nível, climatização, wi-fi e cobrança antes do embarque.

O Terminal São Bernardo é um dos três que serão atendidos pelo BRT-ABC. Os demais serão os Terminais Tamanduateí e Sacomã.

FASE 1

As equipes também concluíram a preparação e concretagem da pista no trecho de 2,5 km da Fase 1 (São Bernardo-São Paulo), e já começaram as obras no sentido oposto.

Também avançaram as obras de recapeamento perto no cruzamento da Avenida Aldino Pinotti com Rua Dr. Marcel Preotesco e na Rua Versolato, em São Bernardo, e os trabalhos de confecção dos jardins ao longo do corredor do BRT-ABC.

A Fase 1 começou nas Avenidas Aldino Pinotti e Lauro Gomes, em São Bernardo, e terminou na Avenida Winston Churchill, em Rudge Ramos, divisa com São Caetano do Sul.

A próxima fase, a partir da divisa com São Caetano até o Terminal Sacomã, começa agora com a liberação da licença ambiental pela Cetesb, publicada no Diário Oficial do dia 7/02/2024.

BRT-ABC EM NÚMEROS