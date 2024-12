Botafogo se despede de Eduardo, que deve reforçar o Cruzeiro

O Botafogo usou as redes sociais para se despedir do meia Eduardo, que não seguirá no clube para 2025. Com contrato até 31 de dezembro, o atleta ficará livre no mercado, mas deve ser anunciado no Cruzeiro em breve.

Há alguns dias, o CEO do Cruzeiro, Alexandre Mattos, revelou em entrevista que o clube mineiro tinha um acerto verbal com o atacante Bolasie, ex-Criciúma e com Eduardo. O congolês já foi anunciado, restando apenas a confirmação do meio-campista.

“Acho que a gente já pode dizer. Já temos apalavrado. Tem que fazer exame médico, assinar contrato, que é o Eduardo, que vem do Botafogo. Um jogador interessante, que joga em várias posições. E como o presidente disse, o Bolasie. Deixando claro que tem que assinar, fazer exame, se não modificar nada… (assina)”, disse Mattos, à Band Minas.

Eduardo disputou 97 partidas, marcou 23 gols e deu 12 assistências em sua passagem pelo Botafogo. Em 2024, o meia enfrentou problemas com lesões e viu sua posição no time ser afetada pelas novas contratações. No entanto, o camisa 33 deixa o clube pela porta da frente com as conquistas do título do Brasileirão e da Libertadores.

O Cruzeiro já confirmou as chegadas do meia Rodriguinho, ex-América-MG, e dos atacantes Christian, vindo do Athletico Paranaense, Dudu, que deixou o Palmeiras. e Yannick Bolasie. O zagueiro espanhol Sergio Ramos também está na pauta cruzeirense, mas a negociação é bastante complexa.