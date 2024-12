Botafogo deve perder técnico Artur Jorge para clube do Catar

O técnico Artur Jorge, responsável por levar o Botafogo à conquista da Libertadores e do Campeonato Brasileiro em 2024, está prestes a deixar o clube. Com um acordo avançado com o Al-Rayyan, do Catar, a saída do treinador português deve se concretizar após uma temporada de sucesso no Glorioso.

Para viabilizar a transferência, a multa rescisória de dois milhões milhões de euros (aproximadamente R$ 12,9 milhões), será quitada pelo novo clube. Esse valor representa o último entrave para que Artur finalize sua mudança.

A situação do técnico já era conhecida pela diretoria do Botafogo, que havia sido informada sobre a busca de Artur por um aumento salarial. Apesar das sondagens, o clube optou por não agir nesse sentido. Durante sua passagem, Artur e sua equipe técnica receberam bônus significativos, totalizando R$ 17,1 milhões, referentes aos títulos conquistados.

Desde o encerramento da temporada, após o jogo contra o Pachuca em 11 de novembro, Artur concedeu pelo menos cinco entrevistas nas quais evitou confirmar sua permanência no Botafogo. Essa incerteza gerou desconforto entre os dirigentes do clube.

A diretoria expressou seu desejo de manter Artur Jorge à frente da equipe, apesar de algumas queixas sobre sua postura nos últimos dias. Havia também interesse em renovar seu contrato até dezembro de 2025.

No último sábado, John Textor, proprietário da SAF do Botafogo, publicou em suas redes sociais uma foto com alguns funcionários do clube. Curiosamente, as imagens não incluíam Artur Jorge ou sua comissão técnica, levantando ainda mais especulações sobre a permanência do treinador.

Artur Jorge chegou ao Botafogo em abril de 2024 e dirigiu a equipe em 55 partidas, acumulando 31 vitórias, 15 empates e nove derrotas, além dos dois títulos importantes que marcaram sua gestão.