Botafogo jogará início do Campeonato Carioca com o sub-23

O Botafogo soltou um comunicado oficial na noite desta quinta-feira (26) a respeito de seu planejamento esportivo para 2025. A nota traz informações sobre a gestão de elenco nos primeiros compromissos da temporada do ano que vem.

O Fogão informa que atletas do sub-23 e aqueles que retornam de empréstimo representarão o clube nas cinco primeiras rodadas do Campeonato Carioca. Esses jogadores se reapresentam no CT Lonier no dia 2 de janeiro para iniciar a preparação para o Estadual e serão comandados por Carlos Leiria (Treinador do sub-20).

Os titulares do Botafogo retornam das férias apenas no dia 14 de janeiro, tendo cerca de duas semanas para recondicionamento físico e preparação tática. Apenas a partir da sexta rodada, no clássico diante do Fluminense, o elenco principal assumirá as escalações.

Diante disso, como os jogadores do sub-23 estarão disputando o Carioca, a categoria sub-17 ficará encarregada de representar o Botafogo na Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Fogão está no grupo acompanhado de Votuporanguense-SP, Floresta-CE e Fast Clube-AM.

Durante a intertemporada, o Botafogo está trabalhando na gestão de elenco, promovendo saídas e chegadas. Até o momento, o clube anunciou que o goleiro Gatito Fernández e o lateral Rafael não ficam para 2025.