Gatito Fernández deixa o Botafogo e acerta com Cerro Porteño

O goleiro Gatito Fernández deixou o Botafogo e foi anunciado na madrugada desta quarta-feira (25) como novo reforço do Cerro Porteño, do Paraguai. O goleiro estava em fim de contrato com o Fogão e não permaneceu para 2025.

Após oito anos defendendo as cores do Glorioso, o goleiro paraguaio acertou o retorno para o Cerro, clube em que atuou no começo da sua carreira, sendo emprestado para alguns clubes da América do Sul, até chegar ao Brasil em 2014, no Vitória.

Dois anos depois, Gatito foi vendido ao Figueirense, clube pelo qual começou a ter grande destaque e chamou atenção de grandes clubes, como foi o caso do Botafogo, que o contratou em 2017.

Foram ao todo mais de 200 partidas com as cores alvinegras, se tornando o jogador estrangeiro que mais vezes entrou em campo pelo Fogão, criando uma identificação forte com o clube e com a torcida. Entre temporadas titular e reserva, o atleta sempre demonstrou lealdade.

O Cerro Porteño é um dos quatro clubes do Paraguai que disputará a Libertadores em 2025. A equipe entra na competição na segunda fase e enfrentará o vencedor entre Monagas, da Venezuela, ou Defensor Sporting, do Uruguai.