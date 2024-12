Vitória negocia com Rato, do São Paulo, e fica perto de zagueiro do Botafogo

O Vitória já se movimenta no mercado de transferências visando um time competitivo para 2025. Diante disso, o clube baiano conversa com o São Paulo para trazer o meia Wellington Rato e tem negociações avançadas com o Botafogo pelo zagueiro Lucas Halter.

Em entrevista ao Central do Mercado, do GE, o presidente do Leão, Fábio Mota, confirmou a negociação com o Tricolor Paulista pelo meio-campista e disse estar perto de contratar o defensor do Fogão.

“Dois jogadores que nos interessam. Temos conversado. Nossa relação com o São Paulo é excelente. Ano passado a gente teve Luan cedido pelo São Paulo. Questão de valores, deixa para as agremiações. A gente está bem próximo do Lucas e também conversando bem com o São Paulo”, disse o dirigente.

Wellington Rato tem contrato com o São Paulo até o final de 2026 e alternou entre reserva e titular nesta temporada, sob comando do técnico Luis Zubeldía. Em 2024, foram 41 jogos, com um gol marcado e nove assistências.

Já Lucas Halter fez 39 jogos na nesta temporada, sendo 36 como titular. No entanto, acabou ficando na reserva em alguns momentos do ano, uma vez que a zaga Adryelson-Barboza se consolidou.

O Vitória de Thiago Carpini terminou sua participação no Brasileirão de 2024 na na 11a colocação e garantiu vaga na Copa Sul-Americana do ano que vem. Com isso, a diretoria se movimenta no mercado para entregar um time encorpado para o treinador, visando a oportunidade de disputar um torneio continental.