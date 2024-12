Botafogo anuncia saída do Rafael, que vai se aposentar

O Botafogo anunciou saída de um dos jogadores mais identificados com o clube nesta segunda-feira (23). O lateral Rafael tem contrato apenas até o fim de dezembro e vai se aposentar do futebol.

Torcedor assumido do Fogão desde a infância, o defensor realizou o sonho de jogar pelo time do coração em setembro de 2020. Na época, o atleta encerrava sua passagem na Europa (Manchester United, Lyon e Basaksehir) e era anunciado no Glorioso.

Por conta de lesões, Rafael teve poucas oportunidades de representar o Botafogo dentro de campo. Em quase quatro anos no Rio, o lateral teve apenas 40 oportunidades, com duas assistências e nenhum gol marcado.

Em suas redes sociais, Rafael fez um texto agradecendo tanto os clubes quanto os profissionais que fizeram parte da sua carreira. O atleta também confirmou a aposentadoria.

“Hoje eu encerro minha carreira jogando futebol.

Quero agradecer de verdade a todas as pessoas que fizeram parte disso, desde o meu primeiro treinador, Zezinho, até o último, Artur Jorge. Sir Alex Fergunson eu quero te agradecer por sempre ter acreditado em mim, jamais deixaria de te mencionar aqui. OBRIGADO! Hoje começo a fazer o que eu nunca fiz na vida porque ela sempre foi jogar futebol. Se eu estou triste?! Claro que não! Agora vou aprender a fazer outras coisas e isso é muito bom. OBRIGADO Deus, obrigado família e tantos amigos que me ajudaram ao longo dessa carreira de muitas lutas, vitórias, derrotas e títulos.

E para quem está chegando eu digo: acredite nos seus sonhos, só quem acredita tem chance de chegar!

Obrigado Fluminense, Manchester United, Lyon, Basaksehir e Botafogo“