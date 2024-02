Bloquinho do Goldofredo é opção para aproveitar a folia com os pets

Para os tutores que não abrem mão de aproveitar a folia ao lado de seus amigos de quatro patas, Bloquinho do Goldofredo promete animar o ABC paulista com programação especial que incluí oficina de adereços para os pets desfilarem com estilo.

O evento de Carnaval do Golden Square Shopping, em São Bernardo do Campo, acontece entre os dias 10 e 13 de fevereiro e terá também oficinas de máscaras, pintura facial e confecção de abada. As atividades são gratuitas e acontecem das 14h às 20h, para participar basta se inscrever pelo aplicativo do shopping.

E como Carnaval sem música não é Carnaval, para animar o baile uma banda itinerante vai transformar os corredores do Golden Square em avenidas do samba e, na terça-feira (13), uma matinê encerra as atividades com muita energia, serpentina e alegria.

Além da oficina dedicada aos aumigos, o shopping oferece estrutura completa para receber as famílias com animais, com bebedouros em pontos estratégicos em todos os pisos e a Praça de AlimentaCÃO, um espaço para que os visitantes possam fazer suas refeições ao lado do melhor amigo.

E se o seu pet for daqueles com muita energia que nem mesmo a festança carnavalesca é suficiente para cansá-lo, uma boa ideia é levá-lo ao Espaço Pet Golden, localizado no piso L2, o ambiente todo equipado com brinquedos de agility para garantir a diversão.

Outra opção é curtir o Parque Pet Golden que funcionara diariamente das 06h às 22h, na área externa do Shopping. São 530 m² com bebedouros, coletores higiênicos e pista de exercícios. Além disso, o Golden Square conta com uma equipe de segurança e limpeza treinada a para atender as necessidades dos bichinhos e de suas famílias.

Serviço – Bloco do Goldofredo

Golden Square Shopping

Av. Kennedy,700. Jardim do Mar, São Bernardo do Campo – SP

Horário de funcionamento: Segunda a sexta das 10h às 22h. Domingos e feriados das 14h às 20h

Oficinas

Data: 10, 11, 12 e 13

Horário: das 14h às 20h

Idade permitida: 02 a 12 anos

Local – Piso L2 (ao lado da ArtWalk)

Evento 100% gratuito – Participação mediante a resgate do cupom no aplicativo

Matinê de Carnaval

Data: 13.02

Horário: 15h, 16h30 e 18h

Local – Praça de Alimentação, Piso L3

Evento 100% gratuito.

Parque Pet Golden

Horário de funcionamento: das 6h às 22h

Local: Ao lado da entrada principal

Espaço 100% gratuito

Espaço Pet Golden

Local: Piso L2

Praça de alimentaCÃO

Local: Piso L3

Mais informações em Aqui no Golden o Seu Pet é Bem-Vindo

Golden Square Shopping

Localizado em uma região estratégica de São Bernardo do Campo, de fácil acesso à rodovia Anchieta, a 30 minutos da capital paulista e a uma hora do litoral sul, o Golden Square Shopping possui um mix de lojas diversificado, que contempla todos os gostos e estilos e oferece opções de lazer e entretenimento.

Com 31 mil m² de ABL o empreendimento conta com o serviço Pet Friendly e ganha uma praça de alimentação, além de 180 lojas com as melhores marcas do varejo nacional e internacional, restaurantes e eventos.