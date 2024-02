Bloco do Marola será realizado hoje (13) em São Bernardo

As ruas de São Bernardo do Campo receberão, nesta terça (13), o Bloco do Marola. A concentração será na Praça dos Meninos, às 12h. O trajeto seguirá pelo Caminhos do Mar, rua 3 de Dezembro, rua Juquiá, rua Brasil, Av. Afonsina, Largo da Igreja e Av. Caminho do Mar.

O evento gratuito terá food trucks, barracas de comidas e bebidas, concurso de fantasias, DJs, maquiagem artística para crianças e muitas marchinhas de Carnaval.

Serviço:

Data: 13/02 – Horário: 12h

Local: Praça dos Meninos, em São Bernardo do Campo/SP.

Programação:

Banda Juntados do Marola

DJs Gláucio Marins e Kiki

Atrações para todas as idades.

Mais informações: https://www.instagram.com/bloco.do.marola/?igsh=dnIzMmNjNnM4dG5p