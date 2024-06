Associação de São Bernardo promove curso gratuito para profissionais da beleza

No próximo dia 24 de junho, das 14h às 18h, a cidade de São Bernardo do Campo será palco do evento Conexão Beleza, promovido pela AFUM (Associação de Fomento à União das Mulheres). O encontro será no bairro da Paulicéia e direcionado à profissionais de beleza de todas as áreas, em um dia repleto de conhecimento e aprendizado, focado no aprimoramento de negócios e carreiras no setor.

O Conexão Beleza contará com uma programação diversificada e palestrantes renomados, abordando temas essenciais para o desenvolvimento dos profissionais de beleza:

Gestão de Salão de Beleza com Camila Cabral, fundadora do Studio Uber e presidente da AFUM, que compartilhará estratégias e práticas eficientes para uma administração de sucesso;

Marketing Digital com Gabriela Pacheco, especialista e Social Media, apresentando técnicas e dicas para potencializar a presença digital e atrair mais clientes;

Poder do Networking com Daly Priscila, palestrante experiente que discutirá a importância das conexões e parcerias no mundo dos negócios;

Vendas e mentoria, com Marta Barreto, mentora, especialista em vendas que falará sobre técnicas e estratégias de vendas;

Contabilidade para negócios de beleza, com Ed Carlos, contador especializado em parcerias com salões de beleza, compartilhará dicas essenciais sobre administração e parcerias estratégicas.

Projeto Beleza Social no Estado de São Paulo com Fernanda Torres, fundadora do projeto @belezasocial.sp que apresentará esta iniciativa inspiradora voltada para a responsabilidade social e o empoderamento através da beleza.

O evento é gratuito e direcionado a todos os profissionais de beleza que desejam expandir seus conhecimentos, aprimorar suas habilidades e impulsionar suas carreiras e negócios.

Serviço:

Evento: Conexão Beleza

Data: 24 de junho de 2024

Horário: Das 14h às 18h

Local: Lessa Idiomas – R. Francisco Alves, 459 – Paulicéia, São Bernardo do Campo – SP, 09692-000

Para mais informações e inscrições, os interessados podem entrar em contato pelo telefone: 11 97473-2773