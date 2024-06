Arraiá do São Bernardo Plaza traz comidas típicas e programação musical gratuita

O melhor arraiá do ABC volta para uma segunda edição! O Arraiá do São Bernardo Plaza tem entrada gratuita e oito dias de festa. O evento promete muita diversão, música e gastronomia típica para toda a família. De 27 a 30 de junho e de 4 a 7 de julho, interessados poderão aproveitar o clima típico no empreendimento. Nas quintas e sextas-feiras, o evento acontece das 16h às 22h. Já nos fins de semana (sábados e domingos), as atividades começam mais cedo, das 10h às 22h. Com atrações gratuitas, o evento acontece no estacionamento externo – próximo ao Acesso B.

Para Ana Paula Faustino, Gerente de Marketing do shopping, o período de festas temáticas é sempre uma boa oportunidade para trazer eventos e ações diferentes para o público da região, “fizemos a primeira edição do Arraiá no ano passado e foi um sucesso! Sentimos que o público do ABC Paulista tem um grande amor por essa festa, e por isso, resolvemos promover a segunda edição. Esse ano, trazemos grandes nomes da música para animar os presentes no evento e deixar o clima ainda mais gostoso”, finaliza.

Os visitantes poderão desfrutar de mais de 20 opções gastronômicas com o melhor da culinária típica das festas juninas. Além disso, a programação musical está imperdível, com mais de 10 apresentações que incluem shows do Exaltasamba, Chimarruts, covers de Legião Urbana, Marília Mendonça, Rita Lee, DJ André Silva tocando flashbacks, banda Peixe Elétrico e outros.

Para as crianças e toda a família, o evento contará com barracas de brincadeiras típicas como pescaria, boca do palhaço, argolas e muito mais, garantindo momentos de alegria e descontração. Além disso o Ita Center Park será conectado ao Arraiá, garantindo ainda mais diversão para todas as idades. O parque de diversões itinerante conta com mais de 10 brinquedos espalhados pelo espaço, incluindo o Evolution, Trem Fantasma, Autopista (carrinho bate-bate), Telecombate, Brucomela (montanha-russa infantil), Aviãozinho, Aero Mix, Trenzinho Minhoca, Barco Pirata, Crazy Dance, Cama Elástica, Kid Play, Tobogã e Motinha. Os brinquedos contemplam todas as idades, desde crianças à adultos. O parque fica localizado no estacionamento externo, ao lado do Arraiá.

Os clientes ainda poderão aproveitar a Roleta Premiada, um jogo gratuito em que todos que jogarem ganham um mimo. Ao completar R$100 em compras no Arraiá do São Bernardo Plaza, o cliente tem direito a um giro na roleta – válido apenas um giro por CPF. Entre os prêmios estão vales compra, presentes das lojas, entre outras opções.

Confira a programação musical completa:

27 de junho

19h – Legião Urbana Cover SP

28 de junho

19h – Dj André Silva – Noite FlashBack

29 de junho

19h – Exaltasamba

30 de junho

19h – Lorena Alexandre – Cover Marilia Mendonça

04 de julho

19h – Lia Santiago – Cover Rita Lee

05 de julho

19h – Cólica Renal – Cover Mamonas Assassinas

06 de julho

19h – Chimarruts

07 de julho

19h – Peixelétrico

Serviço

Datas: 27, 28, 29 e 30 de junho; 4, 5, 6 e 7 de julho

Horário: Quintas e sextas-feiras, das 16h às 22h

Sábados e domingos, das 10h às 22h

Local: Estacionamento externo, Acesso B

Endereço: Av. Rotary, 624 – Centro, São Bernardo do Campo – SP, 09721-000

Entrada gratuita