Alison deixa o Santos e reforça o Londrina

O volante Alison encerrou oficialmente sua passagem pelo Santos. Na noite da última segunda-feira (7), o atleta foi anunciado como novo reforço do Londrina após término de contrato com o Peixe.

Livre no mercado, o meio-campista de 31 anos assinou ‘de graça’ com o Tubarão por uma temporada, até o fim de 2025. Alison defenderá as cores de seu novo clube no Campeonato Paranaense e na Série C do Campeonato Brasileiro.

Alison surgiu nas categorias de base do Santos em 2009 e em 2013, chegou ao profissional. Pela equipe principal do Peixe, disputou mais de 250 jogos ficando até 2024, tendo uma saída em 2017 para o Red Bull Brasil e outra entre 2021 e 2022 para o Al-Hazm, da Arábia Saudita.

Seguindo a reformulação no elenco, o Santos tem promovido algumas saídas de atletas que não estão nos planos do novo técnico Pedro Caixinha. Além de Alison, também saíram o lateral João Lucas (Grêmio), o meia-atacante Lucas Barbosa (Red Bull Bragantino) e o atacante Otero (Nacional, do Uruguai).