Grêmio anuncia acordo com Santos pelo lateral João Lucas

O Grêmio anunciou nesta terça-feira (7) que tem um acordo fechado com o Santos pela contratação do lateral-direito João Lucas. O clube confirmou a negociação por meio de um comunicado oficial.

Embora o negócio esteja fechado, o defensor de 26 anos ainda passará por exames médicos antes de assinar seu contrato com o Imortal. O atleta está em Porto Alegre e, nesse momento, resolve assuntos burocráticos para ser anunciado de fato em seu novo clube.

Valorizado no mercado após boa passagem por empréstimo pelo Juventude, João Lucas será comprado em definitivo pelo Grêmio, que venceu a concorrência principalmente de clubes da Série A do Campeonato Brasileiro. Estima-se que o clube gaúcho irá desembolsar um total de 2 milhões de dólares (cerca de R$ 12 milhões) ao Peixe pelo atleta.

Depois de anunciar uma barca com seis jogadores que deixaram o clube, o Grêmio agora foca em trazer peças que cheguem para subir o nível competitivo do elenco. O técnico Gustavo Quinteros e a diretoria trabalham em conjunto para fechar as novas contratações visando a temporada de 2025.

A estreia de Quinteros no Grêmio está marcada para o dia 22 de janeiro, quando o Imortal faz seu primeiro jogo no Campeonato Gaúcho, diante do Brasil de Pelotas. Fora de casa, o Tricolor ainda não teve a confirmação da FGF sobre o horário do jogo.