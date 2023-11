Agência Sicredi reinaugura em novo espaço na ACISBEC

A Agência Sicredi (Sistema de Crédito Cooperativo) reinaugura o posto de atendimento em espaço ampliado dentro das instalações da ACISBEC (Associação Comercial e Industrial de São Bernardo do Campo). O novo espaço será lançado dia 5 de dezembro (terça-feira), às 17h para clientes e convidados. A ACISBEC mantém parceria com o Sicredi desde 2015.

“Vamos mudar estrategicamente para uma área um pouco maior, do lado oposto onde já atendemos, para receber o cliente presencialmente e de forma confortável. Com o novo espaço e três funcionários teremos um suporte de acordo para receber o cliente presencialmente”, explica o gerente de Agência, Tiago Piante.

O atendimento é realizado especificamente aos associados da ACISBEC. De acordo com Tiago Piante, a instituição oferece serviços com condições e vantagens diferenciados.

“Temos amplo portfólio, mas podemos destacar a cesta de relacionamento, um pacote de serviços e produtos financeiros com uma tarifa especial para o associado. Além disso, operamos com taxas específicas e diferenciadas do mercado financeiro tradicional tanto para pessoa física quanto para pessoa jurídica e também valor mais acessível para a maquininha, que é muito usada para as operações financeiras dos empreendimentos”, explicou.

Para a ACISBEC, a parceria é uma ação importante para reforçar o apoio e atendimento às empresas, especialmente as de pequeno porte. “O pequeno empreendedor precisa de recursos e apoio para desenvolver o seu negócio”, afirma Valter Moura Júnior, presidente da ACISBEC.

Serviço:

Tema: Reinauguração posto Sicredi

Dia: 05/12 (terça-feira)

Horário: 17h

Local: ACISBEC

Rua do Imperador, 14 – Bairro Nova Petrópolis – SBC