ACISBEC traz discussão sobre mercado exterior e investimentos em Portugal

Ajudar empresas que tenham qualquer tipo de relacionamento no exterior, seja importação ou exportação, internacionalização de empresas e investimentos em Portugal foram os temas tratados na ACISBEC (Associação Comercial e Industrial de São Bernardo do Campo), na manhã desta terça-feira (11). Especialistas na área levaram informações fundamentais para os empresários recorrerem às estratégias adequadas e não ficaram expostos aos riscos do mercado.

A iniciativa ocorreu em parceria entre Kotto Partners, escritório especialista em Câmbio, Comércio Exterior e correspondente do Banco XP, representada por Carolina Araujo e Jacqueline Bianchi e pelo sócio do B&G Advogados, Laio Gastaldello, empresa com sede em São Paulo e sucursais em Porto e Lisboa, em Portugal.

Entre os principais destaques, os especialistas falaram sobre proteção cambial, uma operação no mercado financeiro para proteger negócios das variações nas cotações de moedas estrangeiras. Também ressaltaram sobre a trava de exportação, uma modalidade de proteção para o investidor fixar a taxa cambial presente para a moeda estrangeira que será recebida no futuro.

Na oportunidade, eles esclareceram aos empresários que querem fazer um aporte ao exterior e não sabem por onde começar. Também discutiram a inflação no Brasil, no mundo, a variação do dólar, o mercado de câmbio no Brasil e aspectos relevantes da economia.

“A previsibilidade de caixa é muito importante, o importador que comprou em janeiro e deixou para pagar em junho terá um prejuízo de 40 mil, sem a proteção cambial. O dólar estava a $ 4,89 em janeiro e chegou ontem a $ 5,38, uma variação muito alta”, explicou Jacqueline.

De acordo com a executiva, as informações não chegam às empresas, principalmente as de pequeno porte. “No entanto, elas precisam ter o conhecimento adequado para tratar sobre uma importação, reserva de comércio exterior, fechamento de câmbio e outros. A nossa principal mensagem é essa, de que não se trata de um bicho de sete cabeças, mas é necessário ter a orientação adequada”, acrescentou.

A Kotto Partners tem profissionais experts em cada área para falar com o cliente, e é o primeiro escritório especializado em câmbio do Banco XP, além de outros parceiros, segundo as executivas. “Ajudamos na burocracia, documentação, siglas de assuntos que a empresa não conhece. Não há cobrança de custo e nem tarifa de contrato”, garantiu Jacqueline.

“Procuramos fazer o planejamento junto com o cliente com uma consultoria especializada para abrir a porta às necessidades dos seus investimentos”, disse Carolina Araujo.

Internacionalização de empresas – As vantagens e as dificuldades para a internacionalização das empresas também foram destacadas no evento. Laio Gastaldello explicou que há um caminho correto para a empresa chegar em um patamar forte, fortalecer a marca e expandir no mercado. Porém, de maneira organizada, com estratégias e um plano de negócios adequado considerando a cultura local.

“Existem diversos programas europeus que concedem benefícios e injetam valores para desenvolvimento das empresas, a exemplo do Portugal 2030 e do Next Generation EU. Sugerimos a entrada na Europa por Portugal a começar pela facilidade da língua, infraestrutura do país e a existência de acordos bilaterais com o Brasil, mas há também um vasto mercado para produtos e serviços”, finalizou Laio.