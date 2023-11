ACISBEC participa de homenagem à emancipação de São Bernardo

A ACISBEC (Associação Comercial e Industrial de São Bernardo do Campo) participou do evento em homenagem ao movimento emancipacionista de São Bernardo do Campo, nesta quinta-feira, 30 de novembro, que comemora 79 anos, desde a consolidação do município, em 1944. O evento ocorreu na Praça Lauro Gomes em frente ao busto Wallace Simonsen, líder do movimento.

“É sempre muito importante resgatar a história e manter viva a tradição. Ficamos honrados em participar dessa homenagem pela sua importância e pelo que ela representa para a Associação. Três meses antes, em 27 de setembro de 1944, na fundação da ACISBEC, o encontro histórico foi liderado por Wallace Cochrane Simonsen, também presidente da Sociedade Amigos e São Bernardo (na época sem o Campo), e que defendia a união das classes conservadoras”, explicou Valter Moura Júnior, presidente da ACISBEC. O diretor da ACISBEC, Vinícius Moura também prestigiou o evento.

Wallace Simonsen foi prefeito de São Bernardo do Campo, por dois anos, em 1945/1946.

A iniciativa foi organizada pela AME (Associação dos Amigos da Memória de São Bernardo do Campo) em parceria com o jornalista Ademir Médici. “O nosso objetivo é marcar uma data tão relevante e não deixar morrer essa comemoração e o que ela representa. Afinal, é tão importante para nós são-bernardenses”, disse Hilda Breda, presidente da AME.

Durante o evento, o artista Reginaldo Lucas, integrante do Grupo Cênico Regina Pacis, interpretou o personagem de Wallace Simonsen no dia em que ele fez o pronunciamento aceitando ser o líder emancipacionista. “Resgatamos a sua ideia original, desde que decidiu em favor do movimento até a sua influência política, processo de emancipação e promulgação. Tudo isso é muito importante, pois é uma história de luta”, explicou o ator.

A estátua de Simonsen, na praça, recebeu durante a cerimônia, um ramalhete de flores que foi depositado pelo presidente da ACISBEC, Valter Moura Júnior, Leonilda Zóboli (representando o autonomista Antônio Zóboli); Adalberto Guazzelli, coordenador regional do Centro de Memória e Elisabeth Aparecida Rutiguel, diretora da Escola Estadual Maria Iracema Munhoz.

Estiveram presentes convidados e familiares dos emancipacionistas que foram homenageados.

Na oportunidade, Balbina Gregória de Jesus Silva, filha do maestro João Gomes, que compôs o Hino de São Bernardo, com letra do prefeito Wallace Simonsen, disse que se sentiu feliz pela homenagem. “É muito importante lembrar a história que teve total influência no desenvolvimento da cidade”, acrescentou, ao comentar que é a única familiar do músico e moradora da cidade. “Todos foram para outros lugares”, completou.