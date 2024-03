Abril Azul: Shopping Metrópole apresenta iniciativas inclusivas

Comprometido com a inclusão durante o ano inteiro, o Shopping Metrópole possui iniciativas voltadas para pessoas neuroatípicas e seus familiares. O empreendimento fará parte da campanha abril azul durante todo o mês, iniciativa em razão do Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo, em 2 de abril.

Com a premissa de valorizar a singularidade de cada indivíduo, o Shopping Metrópole promove um ambiente acolhedor e inclusivo para os clientes e visitantes. Desde espaços especialmente planejados até atividades de lazer adaptadas, o objetivo do empreendimento é garantir que todos se sintam bem-vindos e acolhidos durante a visita ao shopping.

Uma das principais iniciativas, está direcionada às pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) TEA é a sala Azul, localizada no Espaço Metrópole. A sala foi projetada cuidadosamente, e o local oferece um ambiente tranquilo e acolhedor às famílias. Com iluminação adequada e um ambiente sensorial, o local disponibiliza recursos como pulseirinhas de identificação para crianças e abafadores de ruído, garantindo uma experiência confortável e segura para todos os visitantes no Shopping Metrópole.

O Espaço Metrópole conta com Espaço Família, onde os clientes podem usufruir de salas confortáveis para amamentação, incluindo micro-ondas, trocador e bebedouro. Além disso, o empreendimento faz empréstimos de carrinhos de bebês, carrinhos de pets, cadeiras de rodas e carregadores portáteis aos clientes.

No estacionamento, o empreendimento também possui vaga para clientes com TEA e seus familiares, garantindo maior comodidade e facilidade.

Além disso, o cinema UCI do Shopping oferece sessões especiais e adaptadas para visitantes com Transtorno do Espectro Autista e pessoas com deficiências sensoriais. Com luzes suaves e sons amenos, a UCI Azul oferece um ambiente livre de trailers ou propagandas, proporcionando um momento de entretenimento acessível e inclusivo para todos. Geralmente, a sessão ocorre na primeira terça-feira de cada mês, às 14h. Informações completas podem ser encontradas no site e Instagram da UCI Cinemas

“O objetivo do Shopping Metrópole é oferecer um ambiente agradável para todos os nossos clientes e famílias da região. A iniciativa de participar da campanha do Abril Azul é uma parte do nosso compromisso contínuo de ser um shopping inclusivo e acessível. Aqui, entendemos que este mês representa uma oportunidade para aumentar a conscientização sobre o Transtorno do Espectro Autista, mas que a nossa responsabilidade é oferecer um espaço em que todos os visitantes possam desfrutar de momentos de lazer e tranquilidade o ano inteiro”, explica Valéria de Biasi, superintendente do Shopping Metrópole.