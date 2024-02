Abre e fecha em São Bernardo no Carnaval

ATENDE BEM – As unidades ficarão fechadas na segunda e terça-feira (12 e 13/2) e reabrem na quarta-feira (14/2), a partir das 13h. A unidade Centro, localizada no Poupatempo, também fecha na segunda e terça e reabre na quarta-feira, às 12h. Os serviços devem ser agendados previamente pelo link www.guiadeservicos.saobernardo.sp.gov.br ou pelo aplicativo SBC na Palma da Mão, disponível nos sistemas Android e iOS.

POUPATEMPO – A unidade do Poupatempo de São Bernardo ficará fechada na segunda e terça-feira (12 e 13/2) e reabre na quarta-feira (14/2), a partir das 12h, com atendimento presencial mediante agendamento prévio.

SALA DO EMPREENDEDOR – Não haverá expediente na segunda e terça-feira (12 e 13/2). O expediente será retomado a partir das 13h da quarta-feira (14/2).

BOM PRATO – O Bom Prato Dia & Noite, no Centro, funcionará com oferta de marmitas no café da manhã, almoço e jantar no sábado, domingo e terça-feira (10, 11 e 13/2). Funcionamento normal nos três equipamentos (Centro, Assunção e unidade móvel Parque São Bernardo) na segunda-feira (12/2). O restaurante do bairro Assunção e a unidade móvel do Parque São Bernardo não funcionam aos finais de semana e feriados.

SAÚDE – O atendimento ao público ocorrerá normalmente nos hospitais e UPAs (Unidades de Pronto-Atendimento). Já as Unidades Básicas de Saúde (UBSs), Policlínicas, Centro Especializado de Reabilitação (CER), Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) e demais departamentos administrativos da Secretaria de Saúde estarão fechados na segunda e terça-feira (12 e 13/2), retornando às atividades normais na quarta-feira (14/2), a partir das 13h. O Hospital Veterinário não funciona na segunda e terça-feira (12 e 13/2), reabrindo ao público na quarta-feira (14/2), às 8h.

COLETA DE LIXO – Os serviços de limpeza urbana funcionarão normalmente no período.

FEIRAS LIVRES – Funcionamento normal.

SERVIÇO FUNERÁRIO – Funcionamento normal, com plantão 24h.

CEMITÉRIOS MUNICIPAIS – Funcionamento normal, com visitação aberta das 8h às 17h.

DEFESA CIVIL – Não haverá alterações nos serviços. O atendimento será 24h, por meio do telefone de emergências “199” e também pelos números 4367-3436 e 4368-4101.



GCM – Funcionamento normal, com plantão 24h pelo 153 ou pelo telefone 4396-8402.

MERCADO MUNICIPAL DO RUDGE RAMOS – O equipamento funciona no sábado (10/2) e domingo (11/2) e segunda-feira (12/2) das 8h às 19h. Na terça-feira (13/2), o mercado estará fechado, retomando as atividades na quarta-feira (14/2), a partir das 13h.

BIBLIOTECAS MUNICIPAIS – Não haverá atendimento ao público entre sábado (10/2) e terça-feira (13/2) nas bibliotecas municipais. Na quarta-feira (14/2), os equipamentos abrem entre 13h e 17h, com exceção da Biblioteca Pública Municipal Monteiro Lobato, que estará fechada para reunião de equipe.

PARQUES MUNICIPAIS – O Parque da Juventude (pista de caminhada/espaço pet/área de alongamento/banheiros) funciona normalmente no período de Carnaval, das 6h às 22h. Os equipamentos esportivos do espaço (Street Park, Pista Mirim, Halfpipe, Tirolesa, Escalada e Rapel) estarão abertos no sábado (10/2), domingo (11/2), terça-feira (13/2) e quarta-feira (14/2), das 9h às 21h (os equipamentos não abrem de segunda-feira). A administração do parque não abre na segunda-feira (12/2) e na terça-feira (13/2), retornando às atividades na quarta-feira (14/2), a partir das 13h.

O Parque Natural Municipal Estoril “Virgílio Simionato” funciona das 10h às 17h no período do Carnaval (10 a 14/2). O Parque Engenheiro Salvador Arena funcionará todos os dias, das 6h às 22h, bem como os parques Vertical Palermo e Raphael Lazzuri. Já o Parque das Bicicletas Giacinto Tognato funcionará no feriado prolongado entre 6h e 21h. A Chácara Silvestre funcionará entre 6h e 20h durante o Carnaval, com programação e visitas monitoradas no domingo (11/2).