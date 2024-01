3 Palavrinhas: espetáculo Um só Coração chega em São Bernardo

No domingo, 28 de janeiro, a trupe do 3 Palavrinhas apresenta, em São Bernardo do Campo, o espetáculo teatral “Um só Coração”. O show acontece às 14h, no Teatro Lauro Gomes, localizado na Rua Helena Jacquey, 171, no bairro Vila Helena Durante 1h30, as crianças e seus familiares são convidados a interagir numa aventura que promete muita alegria e diversão, ao som das canções de maior sucesso dos personagens, como “Rei Davi”, que conta com quase 500 milhões de visualizações no YouTube, “Estátua de Sal”, e “Miriã Dançou”. Os ingressos estão à venda no site da Bilheteria Express.

Na história, os grandes amigos Sarah, Davi e Miguel têm a missão de impedir o fechamento da escola de música Dó Ré Mi, que tanto amam. Com a ajuda da Florzinha e de muitos outros amigos, mostram a importância das melodias, da dança e dos louvores. O desfecho desta aventura está cheio de emoções!

Os shows do 3 Palavrinhas já ganharam o coração das famílias. Desde 2019, a trupe realizou mais de 384 espetáculos no país e no exterior, sob o selo Oinc Filmes, produtora da marca.

Saiba mais: 3 Palavrinhas – Um só Coração

Local: Teatro Lauro Gomes, 171, Vila Helena – São Bernardo do Campo – SP

Horário: 28/01, às 14h

Duração: 80 minutos

